أفضل وصفات النشا لتفتيح البشرة في البيت بمكونات سهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى النساء والفتيات دائمًا حول معرفة طرق طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تضر البشرة، وتعد النشا من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من الخلايا الميتة والبقع الداكنة كما تعمل على شد البشرة والتقليل من التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

وصفات النشا لتفتيح البشرة

هناك عدة وصفات طبيعية للنشا تساعد في التخلص من معظم مشاكل البشرة، وهي على النحو التالي:-

وصفة النشا والزبادى لتفتيح البشرة

الزبادي والنشا من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة:-

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

اتبعي الخطوات التالية للحصول على بشرة نضرة وخالية من الشوائب:-

احضري طبق صغير ضعي به النشا والزبادي وعصير الليمون واخلطي جيدًا حتى تحصلى على ماسك متجانس.

افردي الماسك على وجه نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء والغسول المناسب له.

كرري هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة النشا والبطاطس لتفيتح البشرة

البطاطس من أكثر الأشياء التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من الخلايا الميتة بالإضافة إلى النشا التي تعمل على شد البشرة والتقليل من التجاعيد:-

المكونات

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

4 ملاعق كبيرة من البطاطس المهروسة.

طريقة الاستخدام

يمكنك تحضير هذا الماسك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل:-

ضعي كٍل من البطاطس والنشا واللبن البودرة فس وعاء ثم اخلطي جيدًا.

وزعي هذا الماسك على بشرة نظيفة، واتركيخ لمدة 35 دقيقة.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نظيفة ولامعة.

وصفة النشا وماء الورد

المكونات

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام

للحصول على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والبقع الداكنة اتبعي الخطوات التالية:-