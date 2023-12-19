انوثتك هيبقى ملهاش مثيل.. ضعي ملعقة من الفازلين على هذه المناطق قبل النوم وشاهدي المعجزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من المواد المرطبة التي تعمل على إزالة الجفاف من البشرة وتركها أكثر نعومة، ولكنه يدخل أيضا في العديد من الوصفات التي تساعد في التخلص من الغمقان والاستمرار الذي يصيب المناطق الحساسة، كما أنه آمن جدا على البشرة حيث أنه لا يحتوي على أي نوع من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، لذلك نذكر لكم اليوم وصفة الفازلين لتفتيح المناطق الحساسه.
وصفة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في القضاء على اسمرار المناطق الحساسة، لذلك إليكم أهم مكونات هذه الوصفة:
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- عصير نصف ليمونة صغيرة.
خطوات التحضير
- يتم إزالة كمية الفازلين على النار ثم بعد ذلك يتم إضافة كل من النشا وعصير الليمون إليها ثم تقليب المكونات جيدا.
- بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون وزيت اللوز إلى الخليط مع التقليب جيدا.
- ثم يتم إضافة عصير الليمون والبيكنج بودر إلى المكونات السابقة مع الحرص على التقليب حتى تختفي جميع الكتل تماما.
- وعند الوصول إلى قوام كريمي يكون هذا هو القوام المناسب.
- ثم يتم استخدام الخليط على المناطق الداكنة وتركه لمدة ربع ساعة ثم غسل المنطقة جيدا بالماء.
فوائد الفازلين للبشرة
يمكنك ان تستخدمي الفازلين بأمان على البشرة، وبدون اي قلق لأن له العديد من الفوائد التي تتمثل فيما يلي:
- يساعد في القضاء على جفاف البشرة.
كما أنه يقضي على الاسمرار والبقع الداكنة.
- هذا بالإضافة إلى أنه مرطب عالى جدا للبشرة.
- يساعد الفازلين في الحصول على ملمس ناعم مثل الاطفال.
- من المواد الامنه التي لا تحتوي على اي مواد ضارة بالبشرة.