هتعملي 20 قطعة كيك.. طريقة عمل كيكة هوهوز الي بتشتريها من بره بفلوس كتير حضريها بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عالم الحلويات اللذيذة والمميزة، تتألق كيكة الهوهوز كخيار لا يُقاوم لعشاق الشوكولاتة، حيث إن هذه الكيكة تتميز بنكهة فريدة ومذاق غني، تُقدم كيكة الهوهوز تجربة حلوى لا تُضاهى، دعونا نكتشف ما يميز هذه الكيكة الفريدة من خلال المكونات والخطوات السهلة والسريعة، وتستطيعي بهذه المكونات أن تقوم بتحضير 20 قطعة من الكيك.

طريقة عمل كيكة هوهوز

يمكنك استخدام الهوهوز في تحضير كيكة لذيذة، إليك وصفة بسيطة لكيكة الشوكولاتة باستخدام “هوهوز”:

مكونات كيك الهوهوز

200 غرام زبدة

200 غرام شوكولاتة “هوهوز” (قطع صغيرة)

200 غرام سكر

4 بيض

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

150 غرام دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح طريقة التحضير:

سخّني الفرن على 180 درجة مئوية وادهني قالب الكيك بالزبدة ورشّيه بالطحين.

في وعاء كبير، ذوبي الزبدة مع قطع الشوكولاتة “هوهوز” على حمام ماء ساخن حتى تذوب وتتجانس.

أضيفي السكر واخلطيه مع الشوكولاتة الذائبة حتى يذوب.

أضيفي البيض واخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي خلاصة الفانيليا واخلطي مرة أخرى.

أضيفي الدقيق والملح، وقومي بالتحريك حتى تحصلي على خليط ناعم.

صبي الخليط في قالب الكيك المحضر.

اخبزي الكيك في الفرن لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة، أو حتى يمرر سكين نظيفة منتصف الكيك دون أن تترك بقايا.

اتركي الكيك يبرد في القالب قبل نقله إلى رف التبريد.

بمجرد أن يبرد تمامًا، قدمي الكيكة وقدّميها مع الشاي أو القهوة.

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