احلى حاجة حلوة مع القهوة بسكويت كوكيز بالشوكولاته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل بسكويت كوكيز بالشوكولاته، حلويات البسكويت التي يعشقها الكبار والصغار فهي مزيج من الدقيق مع الزبدة وتعد بطريقة مختلفة عن صنع البسكويت يسمى الكوكيز ويضاف إليه قطع من الشوكولاتة التي تزين وجهها، لذا سنعد معكم طريقة عمل بسكويت كوكيز بالشوكولاته بأسهل الطرق مثل التي تعد في المحلات والمخابز.

طريقة عمل بسكويت الكوكيز بالشوكولاته

كوب وربع الكوب من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

3/4 كوب من السكر البني.

نصف كوب من السكر الأبيض.

بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من شوكولاتة قطع صغيرة.

خطوات تحضير بسكويت كوكيز بالشوكولاته

يتم أولاً تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونقوم بتجهيز صينية الفرن التي ترص عليها قطع البسكويت وتبطن بورق الزبدة أو ندهن الصينية بالقليل من الزبدة.

ثم في وعاء عميق يتم مزج الدقيق، والكاكاو البودرة، وبيكنج باودر، والملح، وتقلب مكونات الجافة مع بعضها البعض.

ثم في وعاء عميق يتم خفق الزبدة الطرية، والسكر البني، والسكر الأبيض حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس كريمي القوام.

ثم يضاف لها البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة واخفق حتى يتم دمجهم مع بعضهم البعض جيداً.

ثم يضاف مزيج الدقيق الجاف تدريجياً إلى خليط الزبدة واخفق حتى يتكون عجينة لينة بخلط المقادير مع بعضها من دون عجن.

ثم يضاف عليها قطع الشوكولاتة وقم بتوزيعها بالتساوي في العجينة ويمكن وضع قطع الشوكولاته على وجه قطع البسكويت.

ثم باستخدام ملعقة، قم بتشكيل كرات صغيرة من العجينة وضعها على صينية الفرن، ثم يتم خبز بسكويت الكوكيز في الفرن الساخن لمدة حوالي 12 دقيقة، أو حتى تصبح الأطراف متماسكة والمنتصف لين قليلاً.

ثم تترك قطع الكوكيز جانباً حتى تبرد ليبرد على صواني الخبز ثم يضاف قطع الكوكيز في علب محكمة الغلق وتحفظ في مكان جاف لحين تناولها.