فكرة عبقرية وجديدة.. لف الكرنب وور العنب بسرعة الصاروخ الروسى بالمقص بدون تعب ولا ماكينة.. الجن ميعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لف الكرنب وورق العنب بسرعة الصاروخ ، أحب المأكولات عند معظم الأشخاص في الوطن العربي الكرنب، أو نوع المحشي بشكل عام؛ الكرنب من ضمن أنواع المعاشي المختلف والمميزة التي لا تتوفر سفره المصرية دون المحشي كما أنها خطواتها قد تعتبر بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود عظيم ويمكن أن نقوم بتقطيعها بكل سهولة بمجرد عزيزتي أن تقومي بتحضير هذه المقادير الخاص بالمحشي يمكن أن تقومي بلفه بطريقة سريعة لهذا السبب أن نلاحظ أن معظم الأمهات تجد صعوبة في تحضير محشي الكرنب ولكن اليوم سوف نتحدث عن أفضل الطرق وأبسطها على الإطلاق.

لف الكرنب وورق العنب بسرعة الصاروخ

بعيدا كل البعد عن حشو كرنب التي يعتمد على مكونات بسيطة سوف نتحدث عنها اليوم إلا أننا يمكن أن نقوم بتحضير وصفة الكرنب وحشوه بكل سهولة دون أن تؤثري على أصابعك أو تجرحها، فبالتالي يفضل أن تتبعي هذه الطريقة حتى تحصلي على كم كبير من المحشي الكرنب بكل سهولة:

سلق الكرنب كاملا دون تقطيع:

أولا يجب أن نقوم بإزالة الجزء الأعلى التي يتواجد في الكرنب

ثم بعد ذلك نقوم بفعل أوراق الكرنب في وعاء واسع.

ويفضل أن يكون مناسبا لعملية السلق.

ثم تتمكني عزيزتي من إضافة كمية بسيطة من الملح مع إضافة القليل من الكمون.

ابدئي بإضافة الكرنب في كمية من المياه مع لفها بشكل جيد.

فسوف يدخل هذه المياه في تجاويف الكرنب.

وقومي بالتقليب من الأسفل إلى الأعلى حتى يتم طهي جميع الأوراق.

ابدئي بإخراجها ثم قومي بتقطيعها مباشرة يفضل أن نقوم بتقطيع على شكل مربعات حتى تحتوي بداخلها على الحشوة.

تقطيع ولف أوراق الكرنب بالمقص

يمكنك عزيزتي أن تحضري مقص نظيف وابدئي بمسك الورقة الأولى من الكرنب بشكل كامل.

ثم قومي بإزالة العروق التي تتواجد في منتصف.

وقومي بوضع الحشوة المكونة من الأرز والصلصة.

ابدئي بلف ورق الكرنب باستخدام المقص من الجهة العليا إلى الجهة السفلى.

ثم تمكنين عزيزتي في هذا الوقت من لف كمية ورق الكرنب التي تتوفر لديكي وابدئي برصها داخل الحلة.

قومي بإضافة ورقة من الكرنب على وجه الكرنب.

ثم اضيفي بعد ذلك المرقة وضعيها على النار مباشرة.

عندما ينضج قومي بتقديمها وهي دافئه فهو مستحب إلى حد كبير في فصل الشتاء.

تسوية محشي الكرنب المجمد يجب التأكد من معيار الشوربة أو المياه الذي سيتم استخدامها للتسوية، ويجب أن تكون على حسب معيار الأرز التي تم استخدامه في الحشو، كما يجب أن يتم التأكد من أن كمية الشوربة تصل إلى نصف كمية المحشي حتى لا يصلح معجن او يجف من قلتها، وينبغي أن تكون الشوربة ساخنة وبها البهارات اللازمة.