طريقة تنظيف الفرن من الدهون بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفرن من أكثر الأجهزة التي تتطلب تنظيف متكرر في المطبخ، حيث يمكن أن تتراكم عليه الدهون والأوساخ بسرعة مما يجعله يبدو متسخ وغير جذاب، هناك العديد من الطرق لتنظيف الفرن، ولكن بعض الطرق أكثر فعالية من غيرها، فيما يلي بعض النصائح لتنظيف الفرن بكل سهولة

تنظيف الفرن بكل سهولة

ابدأ بإزالة جميع الأواني والأرفف من الفرن، وسيساعدك ذلك على الوصول إلى جميع أجزاء الفرن بسهولة.

قم بتنظيف قاع الفرن

إذا كان قاع الفرن متسخ، فيمكنك استخدام منظف الفرن الخاص أو مزيج من صودا الخبز والخل الأبيض.

قم بتنظيف الأسطح الزجاجية

إذا كان زجاج الفرن متسخ، فيمكنك استخدام منظف الزجاج أو مزيج من صودا الخبز والماء.

قم بتنظيف الأسطح القابلة للإزالة

إذا كانت هناك أي أسطح قابلة للإزالة في الفرن، مثل الرفوف أو القضبان، فيمكنك غسلها بالماء والصابون.

قم بتنظيف الأجزاء الداخلية للفرن

إذا كان الفرن متسخ جدا، فيمكنك استخدام مزيج من صودا الخبز والخل الأبيض أو منظف الفرن الخاص.

قم بتركيب جميع الأجزاء مرة أخرى، بمجرد الانتهاء من تنظيف الفرن، قم بتركيب جميع الأجزاء مرة أخرى.

نصائح عامة لتنظيف الفرن

سنوضح لكم بعض النصائح لتنظيف الفرن من الدهون بكل سهولة، وباتباع هذه النصائح يمكنك تنظيف الفرن بكل سهولة والحفاظ عليه في حالة جيدة لسنوات عديدة: