بدون فرن فطائر كب كيك الشوكولاتة في الطاسة والفرن.. طعم يجنن أطفالك ويقبلون عليها بشهية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فطائر الكب كيك هي من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأطفال، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، منها الفطائر الجاهزة التي تباع في المتاجر، والفطائر المصنوعة في المنزل، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة عمل فطائر الكب كيك هشة زي القطن بطعم أحلى من الجاهز في الطاسة، وهي طريقة سهلة وبسيطة، سيستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

مكونات فطائر الكب كيك الشهية

الكب كيك من الحلويات المفضلة لدى الأطفال، خاصة في الصباح أو في وجبة الإفطار، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، منها الكب كيك العادي والكيك المزين بالكريمة ورحبيبات الشوكولاتة أو الفواكه.

2 كوب من الدقيق

كوب من السكر

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1 كوب من الحليب الدافئ

1/2 كوب من الزيت النباتي

2 بيضة

ملعقتان من الكاكاو

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

طريقة التحضير

سخني طاسة كبيرة على نار متوسطة.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

في وعاء آخر، اخلطي الحليب والزيت والبيض والفانيليا.

أضيفي خليط المكونات السائلة إلى خليط المكونات الجافة، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

اسكبي الخليط في الطاسة الساخنة ويكون دوائر صغيرة، واتركيه على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق لكل جانب، أو حتى ينضج الكب كيك.

قدمي الكب كيك ساخناً أو بارداً، حسب الرغبة.

يمكنكم تزيين فطائر الكب كيك بالكريمة المخفوقة، أو الشوكولاتة السائلة، أو الفواكه المقطعة.

يمكنك تزيين الكب كيك بالشوكولاتة السائلة أو كريمة الجبن أو الفواكه أو أي نوع من المكسرات أو الحلويات المفضلة لديك.

يمكنك أيضًا عمل كب كيك محشوة بالشوكولاتة أو المربى أو أي نوع من الحشوات المفضلة لديك.

بهذه الطريقة البسيطة يمكنكم تحضير فطائر كب كيك هشة زي القطن بطعم أحلى من الجاهز في الطاسة، وهي فطائر لذيذة وسهلة التحضير سيستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

فطائر كب كيك الشوكولاتة في الطاسة بالزبدة

المقادير:

1 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب كاكاو بودرة.

1 بيضة.

1/2 كوب حليب.

1/4 كوب زبدة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

شوكولاتة قطع أو رقائق (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح، ثم أضف السكر، البيض، الحليب والزبدة واخلطهم جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. أضف قطع الشوكولاتة أو الرقائق إلى الخليط. سخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنها بقليل من الزيت. صب كميات صغيرة من العجينة في الطاسة، واتركها تطهى لمدة 3-4 دقائق لكل جانب حتى تنضج. اترك الفطائر تبرد قليلًا قبل التقديم. يمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة أو الكريمة لمزيد من النكهة.

بهذه الطريقة السهلة والسريعة، يمكنك تحضير فطائر كب كيك الشوكولاتة اللذيذة في الطاسة بدون الحاجة لفرن، وهي مثالية لإسعاد أطفالك وإشباع شهيتهم بطعم يجنن.