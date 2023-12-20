«ولا الجن الأزرق يعرفها».. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتتخيل اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من المعلومات التي قد يجهلها الكثير من الشخاص رغم أنها أبسط من توقعتنا عنها ، وهنا سوف نذكر معلومة من خبير هواتف أمريكي ، وبرغم تواجد الهواتف الذكية في ايدينا طوال الوقت ، الا اننا لم نطن نتوقع عنه هذه الأشياء ، الهاتف أصبح من أهم الأجهزة في العصر الحالي والذي لا يمكن الاستغناء عنه علي الاطلاق سواء كان في العمل أو الدراسة ولذلك أصبح لدى كل شخص في العالم هاتف خاص به والذي ما زال يبهرنا بإمكانياته مثل خاصية وضع الطيران التي تفيدنا بشكل كبير وهذه هي التي تقع ورائها العديد من الاسرار .

مميزات تشغيل وضع الطيران بالهاتف

تضيف خاصية وضع الطيران للهاتف العديد من المميزات ومنها:

عند تفعيل هذه الخاصية فسيتم شحن البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

بالإضافة إلي أنه سيتم إيقاف تشغيل وضع البلوتوث بشكل تلقائي اي انك لن تستطيع إرسال أو استقبال أي رسائل.

ولن تشعر بالازعاج من أي مكالمات لا تريد الإجابة عليها لأن خاصية وضع الطيران تعمل على ايقاف التطبيقات الخاصة بالمكالمات.

سيتم بقاء باقة الواي فاي أطول فترة ممكنة لأن هذه الخاصية تعمل على إيقاف تشغيل الواي فاي.

أهمية استخدامات وضع الطيران

تفعيل وضع الطيران له العديد من الاستخدامات ومنها: