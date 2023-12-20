لعشاق الأكل الصحي .. أسهل طريقة لعمل شوربة المشروم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شوربة المشروم من الأطباق المحببة للكثير من الأشخاص خلال فصل الشتاء لأنها تمنح الجسم الإحساس الشبع فضلاً عن الدفء والطاقة، كما أن هذه الشوربة خبار مثالي لكل أم ترغب في كسر الروتين وعمل شيء مختلف لأبنائها، لذلك اليوم عبر بوابة الصبح سنوضح طريقة تحضير شوربة المشروم.

مكونات شوربة المشروم

يمكنك الاستمتاع بشوربة صحية وغنية بالكثير من العناصر الغذائية خلال وجبة غذائك، وتأتي مقادير شوربة المشروم على النحو التالي:

علبة من الفطر الطازج والمقطع إلى شرائح.

فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتان من الدقيق.

كوبان من الحليب السائل.

مرقة دجاج.

فلفل أسود.

ملح.

جبن بارميزان.

خطوات تحضير شوربة المشروم

من الوصفات الشتوية الناجحة هي شوربة المشروم على أن تأتي خطوات تحضيرها على النحو التالي:

في طاسة على النار يتم تقليب كلاً من الزيت والزبدة مع إضافة المشروم حتى يذبل.

إضافة الملح والفلفل.

يتم وضع نصف الكمية جانبًا.

يتم إضافة مرقة الدجاج والدقيق ويتم التقليب جيدًا.

بعد ذلك يتم إضافة الحليب وتحريك كل المكونات جيدًا إلى أن يذوب الدقيق تمامًا.

يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط جيدًا.

إعادة الخليط إلى القدر على النار مع إضافة كمية المشروم التي تركت جانبًا.

إضافة الجبنة البارميزان.

ترك الخليط على النار حتى يغلي ويتم تقديمه بجانب خبز التوست.

فوائد تناول شوربة المشروم

لشوربة المشروم الكثير من الفوائد الصحية تأتي على النحو التالي: