خلطة لتفتيح اليدين باستخدام عصير الليمون لبشرة افتح عدة درجات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فوائد الليمون لليدين هذا ما سنلقي عليها الضوء اليوم لكل سيدة وفتاة ترغب في تفتيح اليدين وتقشير طبقة الجلد الميتة من على سطح اليدين، هذا مايقوم به الليمون بجانب العديد من الفوائد الأخرى التي يحتويها، حيث يعالج الليمون البقع الداكنة الظاهرة على اليدين ويساعد بشكل كبير في تفتيح الاسمرار، بالاضافة إلي كونه معالج أساسي للحبوب ومحارب لعلامات التقدم في السن الظاهرة على اليدين، ومن هذا المنطلق نتناول مع زوار موقعنا “دوت الخليج” الكرام اقوى الوصفات الطبيعية في تفتيح اليدين باستخدام عصير الليمون.

فوائد الليمون لليدين

كما اسلفنا ذكره أن الليمون يحتوي على العديد من الفوائد الخاصة بالعناية بالبشرة، حيث يساعد على توحيد لون الجلد بعد تعرضه لاشعة الشمس الضارة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تلعب دورا هاما وفعالا في تفتيح اليدين باستخدام عصير الليمون.

المكونات:

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء بلاستيك صغير يضاف عصير الليمون.

ثم يضاف اليه العسل.

نخلط المكونين معا جيدة جدا حتى تحصلين على خليط سائل.

نبدأ بتوزيع الخليط على اليدين باستخدام قطعة قطن نظيفة.

ثم يترك لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل ان تغسل اليدين بالماء، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع للوصول إلي النتيجة المطلوبة.

وصفة الليمون مع السكر والعسل لتقشير اليدين

المكونات:

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة من العسل الابيض.

طريقة التحضير

نخلط المكونات الثلاثة معا جيدا في وعاء صغير.

ثم يطبق الخليط على اليدين ويترك لمدة 10 دقائق على الاقل حتى يجف.

ثم يقشر الخليط من على اليدين ويشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، تكرر الخلطة تلك مرة واحدة من كل اسبوع للحصول على يدين افتح عده الدرجات