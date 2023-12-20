أطرى وأشهى معجنات "فطائر الحليب بالعجينة القطنية" وصفة دافئة لأيام الشتاء الباردة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع قدوم الشتاء والحاجة إلى وجبات تمنح الدفء والراحة، تعتبر فطائر الحليب بالعجينة القطنية خيارًا مثاليًا لتلبية هذه الرغبة، هذه الفطائر ليست فقط مشبعة ومغذية، بل تتميز أيضًا بقوامها الناعم والهش كالقطن، مما يجعلها من ألذ وأطرى المعجنات التي يمكنك تجربتها.

مكونات فطائر الحليب بالعجينة القطنية

4 أكواب دقيق.

1 كوب حليب دافئ.

1/2 كوب زيت نباتي.

1/4 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 بيضة.

بيضة للدهن.

سمسم أو حبة البركة للتزيين. طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والملح والخميرة.

أضيفي الحليب الدافئ والزيت والبيضة واعجني حتى تحصلي على عجينة متجانسة وناعمة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها، لمدة ساعة تقريبًا.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وشكليها حسب الرغبة.

ضعي كرات العجينة في صينية الخبز المدهونة، واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ادهني الفطائر بالبيض ورشي السمسم أو حبة البركة.

اخبزي الفطائر في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

فطائر الحليب بالعجينة القطنية هي وصفة مثالية للأيام الباردة، فهي تجمع بين النكهة الرائعة والقوام المريح للنفس، تحضيرها في المنزل ليس فقط يمنحك فطائر شهية، بل يوفر أيضًا فرصة للاستمتاع بالطهي وخلق لحظات دافئة ومميزة مع العائلة.

نصائح وأسرار لنجاح فطائر الحليب بالعجينة القطنية

لضمان الحصول على أفضل نتائج عند صنع فطائر الحليب بالعجينة القطنية، من المهم اتباع بعض النصائح والأسرار التي تضمن لك نتائج مثالية، أولاً، تأكدي من استخدام المكونات بدرجة حرارة الغرفة لتسهيل عملية الخلط وضمان تفاعل الخميرة بشكل صحيح، وعند عجن العجينة، اعجنيها جيدًا حتى تصبح ناعمة ومرنة، مما يساعد على تكوين قوام قطني وهش بعد الخبز، كما يفضل ترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر بشكل كامل وتتضاعف حجمها، مما يساهم في هشاشة الفطائر، أخيرًا، خبز الفطائر على درجة حرارة مناسبة وللوقت الكافي يضمن لك الحصول على لون ذهبي جميل وقوام مثالي.