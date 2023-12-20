"معجزة محدش يتوقعها"...عشبة عجيبة تتخلص من سموم الكبد والكلي في دقائق معدودة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس هو عشب من الأعشاب الطبيعية المستخدمة على نطاق واسع في المطبخ، لكن قليلاً من الناس يعلمون عن فوائده الصحية الكبيرة، خاصةً في الحفاظ على صحة الكبد والكلي. في هذا المقال، سنستعرض فوائد البقدونس في تنقية الكبد والكلي، بالإضافة إلى طريقة تحضير مشروب البقدونس اللذيذ والفعّال في التخلص من السموم.

فوائد البقدونس 1. تنقية الكبد: يحتوي البقدونس على مركبات تعزز عملية تنقية الكبد وتساعده في التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة. كما يحفز البقدونس إنتاج الصفراء، وهي مادة تساهم في تحسين وظائف الكبد. 2. دعم صحة الكلي: يُعتبر البقدونس من المدرات البولية الفعّالة، حيث يزيد من إفراز البول ويساعد في التخلص من الفائض من الماء والملح. هذا يسهم في منع تراكم السموم في الكليتين. 3. مضاد للالتهابات: يحتوي البقدونس على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، التي تساعد في تقليل التورم والالتهابات في الجسم. 4. تقوية الجهاز المناعي: يحتوي البقدونس على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض. طريقة تحضير مشروب البقدونس المكونات: 1 كوب من البقدونس الطازج المفروم

4 أكواب من الماء البارد

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري) الطريقة: قومي بغسل البقدونس جيدًا وقطعيه إلى قطع صغيرة. في وعاء، ضعي البقدونس المفروم وأضيفي الماء البارد. اتركي المزيج لينقع لمدة ساعتين على الأقل. بعد التنقيع، استخدمي الخلاط لخلط البقدونس مع الماء حتى تحصلي على خليط ناعم. قومي بتصفية الخليط للحصول على عصير البقدونس. أضيفي عصير الليمون والعسل حسب الذوق. يمكن تقديم المشروب مع الثلج. باستخدام البقدونس ومشروب البقدونس بانتظام، يمكنك الاستفادة من فوائده الصحية وتعزيز صحة الكبد والكلي.