أهم الاخبار

براحة عليا الله يسترك.. حبيب دانا جبر يقبلها على مناطقها الحساسة الجمهور في ذهول

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب سعد محمود - وكان رواد مواقع التواصل والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين وفضائحهم ، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تضم مشاهد جريئة من مسلسل “عام الزواج الأول” الذي جمعت فيه الفنانة دانا جبر والممثل. يزن السيد ، وظهر الثنائي في إحدى المشاهد على السرير في أوضاع حميمة ، تتخللها العناق والقبلات ، حتى بدأت يزن بقبول دانا جبر ففضحت عريها بطريقة جريئة.

وفي مشاهد أخرى ، ظهرت دانا جبر ، واقفة بين ذراعي يزن السيد ، وهي تعانقها بحميمية ، وتقبله بطريقة وصفها المتابعون بالمخزية ، خاصة وأن فساتين دانا جبر كانت مكشوفة ومثيرة ، وخرجت من سحرها. معهم.

عام الزواج الأول ، مسلسل سوري يتناول المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشأ بين الزوجين في إطار كوميدي ولطيف.

يشار إلى أن الفنانة دانا جبر نشرت مؤخرًا ، عبر ميزة الأستوري على إنستجرام ، صورة لها أثناء قيامها بالتمارين داخل الصالة الرياضية ، مع مدربها الشخصي ، وظهرت مرتدية بنطال ضيق للغاية وبروتيل مكشوف. وكان شعرها على كتفيها ، وكانت المدربة ملاصقة لها في وضع وصفه المتابعون بالجرأة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا