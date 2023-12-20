“نت ببلاش وطلقة في بيتك" .. الاتصالات يوجهون "٥ نصائح لأفضل مكان لوضع الراوتر بالمنزل" .. التحميل في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن اختيار مكان مناسب لوضع الراوتر يعد خطوة حيوية لضمان توفير شبكة إنترنت فعالة ومستقرة في المنزل. يتعلق ذلك بعدة أسباب تؤثر على أداء الشبكة وجودة الاتصال لذلك سنستعرض لكم أهم النصائح بخبراء الاتصالات لوضع الراوتر بالمنزل وأهم الأماكن الحيوية لشبكة وسرعة أفضل

أسباب الاهتمام بمكان وضع الراوتر الصحيح

توزيع الإشارة بشكل أفضل: عند وضع الراوتر في مكان مركزي داخل المنزل، يمكن توزيع إشارة الواي فاي بشكل أفضل في جميع الاتجاهات، مما يقلل من فرص حدوث مناطق بلا تغطية.

تجنب التداخل:تجنب وضع الراوتر بالقرب من أجهزة إلكترونية أخرى، مثل الميكروويف أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة، لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يؤثر على جودة الإشارة.

تحسين أداء الشبكة:يساعد وضع الراوتر في مكان مناسب على تحسين أداء الشبكة وزيادة سرعة الاتصال، مما يسهم في تحسين تجربة استخدام الإنترنت للمستخدمين.

تقليل التداخل الجداري:يعتبر وجود جدران أو أسطح معدنية بين الراوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة من عوامل التداخل، لذا يجب تجنب وضع الراوتر خلف جدران سميكة أو في زوايا مغلقة.

الأماكن المثلى لوضع الراوتر في المنزل لسرعة أفضل

وسط المنزل:يفضل وضع الراوتر في مكان مركزي داخل المنزل، لتوزيع الإشارة بشكل متساوٍ وتجنب مناطق ذات ضعف في التغطية.

ارتفاع مناسب:يفضل وضع الراوتر على ارتفاع مرتفع قليلاً، مما يساعد في تجنب التداخل مع الأثاث وتحسين انتشار الإشارة.

تجنب الأماكن المعدنية:يجب تجنب وضع الراوتر بالقرب من الأسطح المعدنية، حيث يمكن أن تعوق الإشارة وتسبب تشويش.

توجيه الهوائيات:في حالة وجود هوائيات قابلة للتوجيه، يمكن توجيهها باتجاه الأجهزة المستخدمة بشكل رئيسي لتعزيز قوة الإشارة في تلك الاتجاهات.