«حتى لو عمرك عدى ال70».. إليك طريقة تحضير كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد ويؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم لبان الذكر من أقوي المكونات الطبيعية المستخدمة في إزالة التجاعيد وشد البشرة وجعلها تبدو أصغر في العمر، حيث يحتوي لبان الذكر على مواد صمغية وزيوت طيارة تحافظ على صحة وجمال البشرة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا.

كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد

إذا كنت تعاني من ظهور التجاعيد على وجهك وترغبين بالحصول على بشرة أكثر شبابا وحيوية تابعي السطور التالية

كوب من لبان الذكر.

كوب ونصف ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب متوافر لديك.

طريقة التحضير والاستخدام