«حتى لو عمرك عدى ال70».. إليك طريقة تحضير كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد ويؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم لبان الذكر من أقوي المكونات الطبيعية المستخدمة في إزالة التجاعيد وشد البشرة وجعلها تبدو أصغر في العمر، حيث يحتوي لبان الذكر على مواد صمغية وزيوت طيارة تحافظ على صحة وجمال البشرة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا.
كريم لبان الذكر لإزالة التجاعيد
إذا كنت تعاني من ظهور التجاعيد على وجهك وترغبين بالحصول على بشرة أكثر شبابا وحيوية تابعي السطور التالية
- كوب من لبان الذكر.
- كوب ونصف ماء مغلي.
- 2 ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب متوافر لديك.
طريقة التحضير والاستخدام
- نقوم بوضع لبان الذكر في بولة عميقة ونضيف عليه الماء المغلي ثم يغطي ويترك لمدة 3 أيام أو 4 أيام.
- هذه الخطوة مهمة من أجل استخلاص الزيوت والمواد الصمغية التي توجد في لبان الذكر للحصول على بشرة مشرقة خالية من التجاعيد.
- بعد ذلك نصفي منقوع لبان الذكر باستخدام مصفاة ضيقة ثم نضيف عليه الكريم المرطب ونقلب بشكل مستمر.
- لحين الحصول على قوام كريمي وإذا لم يتكون هذا القوام يمكنك وضع ملعقة من النشا لتهسيل الأمر.
- يحفظ هذا الكريم في عبوة جافة ومعقمة ويترك داخل الثلاجة لمدة أسبوع ثم نغسل البشرة بالماء والغسول.
- ونضع هذا الكريم عليها بالتساوي مع التدليك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية ولكي تتشرب البشرة الكريم.
- نقوم بوضع هذا الكريم يوميا ولمدة أسبوع لحين الحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.
- وسوف تلاحظي فرق واضح من أول استخدام لأن لبان الذكر يساعد على شد البشرة ويزيل التجاعيد للأبد.
- لأنه يعد كولاجين طبيعي للبشرة وبالتالي تصبح البشرة مرنة ومليئة بالرطوبة والحيوية والنضارة.
- ويمكنك بعد ذلك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا لضمان عدم ظهور التجاعيد مرة أخري.