« وصفة الناس الرايقه وربنا » .. حطي الفازلين مع زيت الزيتون في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق

مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين

عندما نلجأ لوصفة زيت الزيتون والفازلين الخاصة بالبشرة لابد من احضار كافة المكونات الخاصة بذلك قبل بداية التحضير وهي تأتي على النحو التالي

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة جل صبار طبيعي.

ملعقة من النشا.

زيت زيتون بمقدار ملعقة.

عصير ليمون ملعقة أو نصف.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين الخاصة بالعناية الجسدية عن طريق الالتزام ببعض الخطوات البسيطة والتي تكون كما يأتي