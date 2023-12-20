وفري فلوسك.. طريقة زراعة البصل من البذور من بصلة واحدة في الثلاجة في 5 دقائق ووداعا لغلاء الاسعار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البصل من الخضراوات المهمة لربة المنزل فلا يمكن الاستغناء عنها إلى جانب إنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، حيث يقوم بتقوية المناعة ويحمي الجسم من الأمراض ويقاوم أمراض السرطان والأمراض الفيروسية، ويفضل الكثير منا تناول البصل الأخضر مع الكثير من الأكلات، لذلك حرص الكثير من الأشخاص على زراعته في المنزل، فقاموا بالبحث عن طريقة يتم بها زراعة البصل الأخضر وسوف نوضح لكم طريقة زراعته بأدق التفاصيل ومن خلال المقال التالي.

مكونات زراعة البصل

يتم زراعة البصل الأخضر عن طريق عدة مكونات بسيطة وسهلة وتوجد في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال الآتي.

وعاء بلاستيك كبير لزراعة البصل.

تربة طينية.

مسمار.

زجاجة بلاستيكية.

ماء.

بذور بصل.

طريقة زراعة البصل

يتم زراعة البصل عن طريق عدة خطوات بسيطة ويمكن لجميع ربات البيوت زراعته بكل سهولة وسوف نوضح خطوات زراعته من خلال الآتي .

نحضر الوعاء البلاستيك، ثم نقوم بإحضار المسمار ونقوم بتسخينه على النار.

ثم نقوم بعمل ثقوب في أسفل الوعاء.

ثم نقوم بعمل ثقوب في أسفل الوعاء. ثم بعد ذلك نقوم بوضع التربة به ثم نحضر الزجاجة البلاستيكية ونقوم بغلقها جيدا.

ثم نقوم بتسخين المسمار مرة أخرى وعمل ثقوب في غطاء الزجاجة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء في الزجاجة.

ثم نقوم برش التربة الطينية به.

ثم نقوم بإحضار بذور البصل ونقوم برشها على التربة.

ثم نقوم بعد ذلك بري البصل بالماء .

ثم نقوم بوضعه في الشمس، ونقوم بري البصل بشكل يومي لمدة 15 يوم.

سوف نلاحظ بأنه قد تم إنبات البصل الأخضر.

ثم بقطعه بواسطة قصافة الخاصة بالزرع.

ثم نقوم بغسله وتناوله وسوف نلاحظ بأن ذلك البصل من أفضل أنواع البصل الصحية التي يمكن تناولها بدون أي مواد كيميائية.

سوف يتم ري البصل مرة أخرى وبشكل

ثم نقوم بغسله وتناوله وسوف نلاحظ بأن ذلك البصل من أفضل أنواع البصل الصحية التي يمكن تناولها بدون أي مواد كيميائية. سوف يتم ري البصل مرة أخرى وبشكل يومي حتى نحصل على كمية بصل أخرى.

نصائح مهمة عند زراعة البصل

الحرص على عمل ثقوب في الوعاء البلاستيك حتى يتم إخراج الماء الزائد منه.

يجب استخدام الزجاجة بشكل رشاش للماء

بفضل الثقوب التي بها حتى يتم ري التربة بشكل جيد بدلا من تدفق الماء.

تخزين البصل في مكان جيد التهوية بعيدً عن أشعة الشمس المباشرة. ويمكن تخزينه في أكياس ورقية أو سلال سلكية يمكن تخزين البصل في الفريزر، حيث يمكن استخدامه لمدة تصل إلى 6 أشهر. ولفعل ذلك، يجب تقشير البصل وتقطيعه إلى شرائح أو مكعبات صغيرة ثم يجب وضع البصل المقطع في أكياس أو حاويات محكمة الغلق، ووضعها في الفريزر

زراعة البصل

ضعي البصل في عبوات محكمة الإغلاق، مثل الأكياس البلاستيكية أو العبوات الزجاجية، لمنع دخول الهواء البلكونة أو الشرفة في حالة وجود مكان جاف وبارد في البلكونة أو الشرفة، يمكن تخزين البصل في سلة أو صندوق ثم الثلاجة يمكن تخزين البصل المفروم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين الفريزر يمكن تخزين البصل المفروم أو المقطع