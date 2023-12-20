طريقة عمل الأرز باللبن والقشطة في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة وخطوات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الأرز بالحليب من الأكلات المشهورة والمعروفة في مصر ويعد من الأكلات المحببة لدى الجميع الكبار والصغار وخاصة الأطفال لأنه من الأكلات السهلة والسريعة ولذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل الأرز باللبن في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الأرز باللبن والنشا فى المنزل بخطوات سهلة وبطريقة بسيطة.

مقادير عمل أرز بالحليب والقشطة

توجد بعض المقادير البسيطة المطلوب تحضيرها لعمل الأرز بالحليب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

كوب أرز مصرى.

نصف كوب قشطة.

كوب حليب سائل.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

كوب وربع سكر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة فانيليا. خطوات التحضير سوف نتعرف على بعض الخطوات التالية لعمل الأرز بالحليب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

نغسل الأرز جيداً ثم ننقعة في كمية من الماء لمدة ٥دقائق.

نحضر حلة مناسبة ونضع فيها الأرز مع كوب الماء حتى يغلى ويشرب الماء.

نضع الحلة على نار متوسطة ونضيف الحليب ونتركها حتى يغلى الحليب.

نحرك الحليب بإستمرار أثناء الغليان.

بعد غليان الحليب نضيف إلية نصف كوب من القشطة.

نقلب المكونات مع بعض حتى نحصل على قوام متجانس.

نضيف السكر إلى المزيج ونقلب بإستمرار على نار متوسطة حتى لا يلتصق الخليط في الحلة.

نحضر طبق مناسب ونضع فية النشا مع قليل من الماء.

نضيف النشا المذابة إلى الحليب والأرز ونستمر فى التقليب ونضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا إلى الخليط.

نقلب المكونات جيداً لمدة ٥دقائق على نار متوسطة حتى ينضج الأرز جيداً ويثقل القوام ويرفع من على النار ويوضع في أطباق ويزين بالمكسرات ويقدم بألف هناء وشفاء على قلبك.