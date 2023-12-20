بسكويت الجيلي البارد الذ تحلية وبدون فرن وباسرع وقت يجهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المهلبية هي من الحلويات الشرقية والمشهورة في الوطن العربي والتي يحبها الكبار والصغار وتتميز المهلبية انها سهلة التحضير ولا تحتاج الى مكونات كثيرة ولها اكثر من طريقة من اشهرها المهلبية بالقشطة او الارز او مع البسكويت ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل المهلبية.

طريقة عمل المهلبية مهلبية النشا

المكونات

أربعة أكواب من الحليب السائل.

أربع ملاعق من النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير

في اناء على نار متوسطة نضع به الحليب والسكر ونقوم بتقليبهم حتى يذوب السكر ونتركهم حتى يغلي اللبن.

ثم نقوم بوضع النشا مع نصف كوب من الحليب البارد حتى يذوب النشا ثم نقوم باضافته الى الحليب المغلي تدريجيا حتى لا يتكتل النشا، مع الاستمرار في التقليب.

ثم نترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة دقيقتين ثم نقوم بوضعه في اطباق التقديم ويمكن نرش على الوجه جوز الهند والمكسرات او الفستق الحلبي واللوز.

المهلبية بالبسكويت والجلي

المكونات

خمسون غراماً من الجلي البودرة.

خمس ملاعق من النشا.

لتر واحد من الماء.

ست ملاعق من الحليب السائل.

كمية من بسكويت الشاي المفتت.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير