شوربة الشوفان بالدجاج والخضار على الطريقة السعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شوربة الشوفان هي من اشهى الاكلات والغير معروفة بين الكثيرين ولكن هي من الاكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ولها اكثر من طريقة وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والكريمة.
شوربة الشوفان بالدجاج والكريمة
لا تحتاج شوربة الشوفان بالدجاج الى الكثير من المكونات بل هي مكوناتها بسيطة والموجودة في المطبخ لديكي فقط اتبعي الطريقة التالية:
المكوّنات:
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من المستكة.
- بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.
- ثلاثة فصوص مهروسة من الثوم.
- عودان من الكرفس مفرومان فرماً ناعماً.
- قطعتان كبيرتان من فيليه الدجاج مقطّعتان لمكعّبات.
- عشر حبات متوسطة من المشروم المقطّع لمكعّبات.
- ستّة أكواب من الماء. ملعقتان صغيرتان من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الشوفان.
- ربع كوب من الكريمة.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
طريقة التحضير:
- في البداية نقوم بوضع الزبدة والمستكة في قدر عميق على نار متوسطة حتى تفوح رائحة المستكة.
- ثم نقوم باضافة البصل ونقوم بتقليبه جيدا حتى يتغير لونه للون الذهبي ثم نقوم بأضافة الكرفس.
- ثم نقوم بوضع الدجاج ونستمر في التقليب حتى يتغير لونه ويجف الماء تماما ثم نقوم بأضافة المشروم ونقوم بتشويحه ونقوم بتقليبه لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بأضافة اربع اكواب من الماء ثم نضيف الشوفان والملح والفلفل الاسود ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا بالمكونات ثم نتركهم على النار لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم برفع الشوربة من على النار ونقوم بضربها في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.
- واذا كانت الشوربة ذات قوام كثيف نقوم باضافة الماء المتبقي تدريجيا، ثم نقوم بوضع الشوربة على النار مرة اخرى حتى تغلي ثم نقوم باضافة الكريمة الى الشوربة ونقوم بتقليبها.
- ثم نقوم بتفريغ الشوربة في اطباق التقديم .