فرحي العيال باكله حلوة كفته البرغل من نصف كيلو لحمه عملت كميه كبيره والطعم راااائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كفتة البرغل هي أحدى الأطباق الشهية والمحببة لدى العديد من الأشخاص، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وتعتبر وجبة غنية بالبروتين والألياف حيث تتكون كفتة البرغل من مكونات بسيطة وسهلة العثور عليها، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف تعرفين طريقة تحضيرها خطوة بخطوة بكل سهولة.

مكونات كفتة البرغل من نصف كيلو لحمة

نصف كيلو جرام من اللحم البقري المفروم ويفضل لحم عجل أو غنم للحصول على نكهة أفضل.

400 جرام من البرغل الناعم.

عدد 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمة.

عدد 2 فصوص من الثوم المهروس.

عدد 2 ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج المفروم.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

زيت الزيتون للطهي.

طريقة عمل كفتة البرغل في البيت

قومي بخلط لحم البقر المفروم مع البرغل الناعم في وعاء كبير. قومي بإضافة البصل المفروم، الثوم المهروس والبقدونس الطازج المفروم للخليط. قومي بخلط الكمون المطحون، الكزبرة المطحونة، الفلفل الأسود والملحفي وعاء صغير. قومي بإضافة خليط التوابل الجافة إلى وعاء اللحم واخلطي المكونات جيدا حتى تندمج بشكل متجانس. قومي بترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة في الثلاجة حتى يتم امتصاص النكهات وتثبيتها. قومي بتسخين قليل من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة. قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة أو شرائح طويلة حسب الرغبة. قومي بإضافة الكفته إلى المقلاة وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين وتنضج تماما وذلك لمدة حوالي من 6 إلي 8 دقائق. قومي بتقديم كفتة البرغل الساخنة كوجبة رئيسية إلى جانب الأرز المطبوخ، السلطة الطازجة وخبز البيت.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير كفتة البرغل في المنزل بسهولة وسرعة حيث تعتبر كفتة البرغل مناسبة للعائلات التي تبحث عن وجبة صحية وشهية في الوقت نفسه ويمكن تنويع طرق تقديم الكفتة، مثل وضعها في خبز البرجر مع صوص الطحينة أو تقديمها مع الخضروات المشوية واستمتعي بتحضير كفتة البرغل في المنزل وشاركها مع العائلة والأصدقاء.

ما هو البرغل

يعود أصل البرغل إلى الشرق الأوسط، حيث يمتلك تاريخا طويلا وعريقا في المنطقة إذ تم تزويد الجيوش العربية التي انتشرت خلال العصور الوسطى بالبرغل نظرا لقيمتها الغذائية العالية وقابليتها للنقل والتخزين ومنذ ذلك الحين، وصل البرغل إلى العديد من البلدان حول العالم وأصبح ركنا أساسيا في العديد من المطابخ الدولية.