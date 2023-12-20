طريقة عمل الكريمة اللباني مش هتشتريه تاني أصلي وتقيل والطعم فلاحي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الكريمة اللباني من أشهر الحلويات التي تستخدم في العديد من الوصفات الحلوة والمالحة تتميز هذه الكريمة بنكهتها اللذيذة وقوامها الكريمي الناعم، الذي يجعلها اختيارا مثاليا لاستخدامها في تحضير الكعك، والحلى، والفطائر، والبسكويت، والتورته ومع ذلك، يعاني الكثيرون من صعوبة إيجادها في الأسواق، أو من عدم تفضيلهم لشرائها جاهزة بسبب المواد الحافظة والألوان الصناعية المضافة لذلك سوف نتشارك معكم اليوم في هذا المقال ببوابة الصبح طريقة عمل الكريمة اللباني في المنزل بسهولة وبأقل تكلفة.

مكونات الكريمة اللباني

في البداية يجب عليكي تحضير المكونات الآتية وهي مكونات سهلة وبسيطة متواجدة عندك في البيت:

عدد 2 كوب حليب كامل الدسم طازج.

عدد 3/4 كوب سكر.

عدد 3 ملاعق كبيرة نشا.

عدد 2 ملعقة صغيرة فانيليا.

عدد ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الكريمة اللباني في البيت

قومي بوضع الحليب والسكر والنشا والملح في وعاء عميق. قومي بخلط المكونات جيدا بواسطة ملعقة خشبية حتى تمتزج تماما. قومي بوضع الوعاء على نار متوسطة وقلبي المزيج بشكل مستمر لمدة 10 دقائق حتى يصبح سميكا. بمجرد أن يبدأ الخليط بالغليان والتكثيف قومي بتقليبه لمدة دقيقتين إضافيتين. قومي برفع الوعاء من علي النار وقومي بإضافة الفانيليا وقومي بالتقليب مرة أخري. قومي بترك الكريمة تبرد تماما حتي تصل إلى درجة الحرارة الغرفة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامها.

الآن يمكنك استخدام الكريمة اللباني في تحضير العديد من الحلويات والوصفات، سواء كانت حلوة أو مالحة كما يمكنك حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين

وبهذه الطريقة السهلة والبسيطة يمكنك الاستمتاع بتحضير الكريمة اللباني في منزلك بأقل تكلفة وبجودة أفضل من النوع الجاهز، كما يمكنك تعديل كمية السكر والفانيليا وفقا لذوقك الشخصي.

طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت بكل سهولة

كريم شانتيه هو من أشهر الحلويات الفرنسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبأقل التكاليف وبمكونات بسيطة حيث يعتبر الكريم شانتيه واحدا من أهم المكونات في تحضير الحلويات والمخبوزات ويمكن استخدامه كمكون أساسي في عدة وصفات مثل التورت والموس والكب كيك والبانا كوتا والميلك شيك والإسبريسو والقهوة والبسكوت والكيك والبيتي فور وغيرها وفي البداية يجب عليكي تحضير هذه المكونات البسيطة في البيت وهي كوبين من الكريمة السائلة، ملعقة كبيرة من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم اتباع الخطوات الآتية:

قومي بوضع الكريمة السائلة في وعاء عميق ونظيف. قومي بضرب الكريمة بمضرب البيض حتى تصبح سميكة. قومي بإضافة السكر البودرة والفانيليا إلى الكريمة واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات. قومي بتغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد أن يبرد الكريم شانتيه يمكن استخدامه مباشرة أو يمكن تخزينه في الثلاجة لفترة تصل إلى 3 أيام.

تعد طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت بسهولة وبأقل التكاليف وبمكونات بسيطة هي الأفضل لأنها تتيح لك الحصول على مكون لذيذ ومفيد لتحضير العديد من الحلويات والمخبوزات بشكل سهل وسريع كما أنه يمكن تخصيص نكهة الكريم شانتيه من خلال إضافة مكونات مثل الشوكولاتة أو القرفة أو عصير الفواكه حسب الرغبة.

في النهاية، يمكن القول أن تحضير الكريم شانتيه في المنزل ليس معقدا على الإطلاق، بل يمكن لأي شخص تحضيره بسهولة وبمتعة وبأقل التكاليف وبمكونات بسيطة وستجدينها أكثر لذة وأفضل جودة بكثير من المنتجات الجاهزة المتوفرة في الأسواق.

مقادير الكريمة المخفوقة في البيت

الكريمة المخفوقة هي إحدى المكونات الأساسية في العديد من الوصفات الحلوة والمالحة، فهي تضيف نكهة لذيذة وقواما ناعما للحلويات والمشروبات وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكريمة المخفوقة كديكور رائع للكعك والحلويات ويمكنك تحضيرها في البيت بكل سهولة بالمكونات الآتية

عدد ١ كوب من الكريمة السائلة الدهنية (القيمة العالية من الدهون تعطي الكريمة نكهة وقوام جيدين).

عدد ٢ ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

عدد ١ ملعقة صغيرة من مستحلب الكريمة ( وهذا اختياري ولكنه يساعد في تحسين قوام الكريمة).

عدد ١ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

العديد من الثلج المجروش.

نصائح مهمة لعمل الكريمة المخفوقة بالبيت

تأكدي من اختيار الكريمة السائلة ذات نسبة عالية من الدهون (تتراوح بين ٣٥-٤٠٪)، حيث تعطي النكهة والقوام اللذيذين للكريمة المخفوقة.

تجميد أدوات العمل والكريمة قبل البدء في عملية الخفق يقلل من فرصة انفصال الكريمة ويحسن من قوامها.

خفق الكريمة ببطء بداية لمنعها من الانفصال، ثم دفع السرعة إلى العالية للحصول على نتيجة جيدة.

حافظي على الكريمة المخفوقة دائما في الثلاجة حتى استعمالها للحفاظ على قوامها.بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بنكهة وقوام الكريمة المخفوقة الطازجة في المنزل وقد تحتاجين إلى ممارسة بعض الوقت والصبر للحصول على أفضل النتائج، ولكنك ستجدين أنها تستحق الجهود المبذولة عندما ترى الكريمة المخفوقة اللذيذة والمنفوخة التي تزين حلوياتك المفضلة.

خطوات عمل الكريمة المخفوقة في البيت

قومي بتجميد أدوات العمل مثل وعاء الخفق والمضرب لمدة ١٥ دقيقة في الثلاجة فهذا يساعد في الحفاظ على برودة المكونات وتبريدها أثناء الخفق.

قومي بفتح الزجاجة المحتوية على الكريمة السائلة ووضعها على الثلاجة لبضع دقائق وهذه الخطوة تساعد على تبريد الكريمة وجعلها تحتفظ بقوامها الجيد عند الخفق.

قومي بتجفيف الوعاء المبرد جيدا وصبي الكريمة السائلة فيه.

اخفقي الكريمة السائلة في الوعاء المبرد بسرعة منخفضة إلى متوسطة باستخدام مضرب كهربائي حتى تبدأ بالتماسك.

قومي بزيادة سرعة الخفق إلى السرعة العالية واستمري في خفق الكريمة حتى تصبح سميكة وكثيفة وتتماسك بشكل جيد ويمكنك التأكد من جاهزية الكريمة عندما تتكون ذروة صلبة وتظل قائمة على مضرب الخفق عند رفعه.

قومي بإضافة السكر البودرة والفانيليا السائلة إلى الكريمة المخفوقة.

قومي بتقليب الكريمة بلطف باستخدام ملعقة أو مضرب آخر حتى تمتزج المكونات جيدا.

وبهذا تكون قد قمتي بتحضير الكريمة المخفوقة الشهية والمثالية لتزيين حلوياتك المفضلة حيث يمكن استخدام الكريمة المخفوقة لتزيين الكعك والكب كيك والتورت والآيس كريم وحتى القهوة أو الشوكولاتة الساخنة.