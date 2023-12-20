" مش هتتخيلوا طعامتها" طريقة عمل القرنبيط بيتزا بطريقة موفرة وسهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتزا واحدة من أفضل وألذ الأكلات البسيطة التي يفضل تناولها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار، وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن جئنا إليكم بطريقة عمل القرنبيط بيتزا فهي من الأكلات الاقتصادية والمناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، ولهذا سوف نوضح خطوات عمل القرنبيط البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات.

طريقة عمل القرنبيط بيتزا

يمكن تحضير القرنبيط بيتزا في المنزل من خلال إحضار عدد من المكونات الموفرة وهي:

رأس من القرنبيط الكبير.

عدد بيضة واحدة مخفوقة.

1/3 كوب من الجبن.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملح.

1/2 كوب من صلصة البيتزا.

كوب واحد من جبن الموزاريلا المبشور.

خطوات التحضير