طريقة بان كيك الشوفان في المنزل بالمقادير الصحيحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بان كيك الشوفان يعتبر من الأكلات الصحية المفيدة لصحة الجسم وهو مناسب لمن يرغب في اتباع حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن استبدال دقيق القمح بالشوفان أو الجمع بينهم لمزيد من القيمة الغذائية ويمكن تقديم البان كيك مع العديد من الأكلات مثل العسل في وجبة الإفطار أو أنواع الجبن المفضلة لدى أفراد الأسرة وسوف نتعرف على طريقة بان كيك الشوفان وما هي المقادير الصحيحة للوصفة وذلك بعد تقديم طريقة عمل الدجاج الصيني.

طريقة بان كيك الشوفان

تعد هذه الوصفة من أنواع المعجنات الشهية والتي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها في المنزل، فقبل الذهاب إلى العمل أو ذهاب الأطفال إلى المدارس يمكن تقديمها لهم ساخنة، أما عن مقادير بان كيك الشوفان فهي كما يلي:

كوب من الشوفان المطحون والناعم.

ربع كوب من دقيق القمح.

كوب من الحليب خالي الدسم أو كامل.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من الملح.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

تحضير بان كيك الشوفان

كي تكون الوصفة ناجحة لا بد أولًا أن نضع الشوفان مع الدقيق ونقوم بتقليبهم بشكل جيد ونضيف باقي المكونات الجافة ونستمر في التقليب، وفي وعاء آخر نقوم بخفق البيضة ونضع معها المكونات السائلة ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ونبدأ في وضعها على المكونات الجافة ونقوم بخلطهم جميعًا ونقلب حتى نحصل على خليط سائل.

وفي مقلاة على النار نقوم بوضع ملعقة على الأقل من الزيت ونستخدم ملعقة لوضع الخليط بشكل دائري بها، ونقوم بتقليبه على الوجهين ونستمر في عمل تلك الخطوة حتى ننتهي من الخليط بالكامل ويتم وضعه في طبق مع الجبن أو العسل ويُقدم ساخنًا في وجبة الإفطار أو مع قطع الفواكه الشهية.