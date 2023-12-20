هذا ما يحدث لهم..أشخاص ممنوعين من تناول الجبنة القريش خلى بالك لو أنت منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الجبن القريش من أشهر أنواع الجبن والمحبب في العديد من الدول والمطابخ حول العالم، ويُعرف الجبن القريش أيضًا باسم “الجبنة الشرقية” وذلك بسبب نشأته فى الشرق الأوسط؛ حيث يتميز هذا الجبن بطعمه اللذيذ والمميز وقوامه الناعم والمتماسك، ويتم تصنيع الجبن القريش من حليب الماعز أو حليب البقر أو حليب الأغنام، ويتميز بمذاق مالح ونكهة طبيعية خفيفة تجعله مناسبًا للاستخدام في العديد من الوصفات المختلفة، ويُعتبر الجبن القريش غني جدا بالبروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية الأساسية التي تقوي صحة العظام وتقوي جهاز المناعة، يتميز الجبن القريش بتنوع استخداماته، حيث يمكن تناوله بشكل مباشر أو يمكن إضافتها للوجبات السريعة والسلطات، ويمكن استخدامه ايضا في تحضير الفطائر والمعجنات والسندويشات.

الجبن القريش

من المعروف أن الجبنه القريش مفيدة جدا لصحة الإنسان، لكن الذي لا يعرفه الكثير من الناس أن الجبن القريش قد يسبب بعض المشاكل لكثير من الناس، مثل الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز؛ حيث أن تناول الجبن القريش لهؤلاء الأشخاص قد يسبب لهم بعض المشاكل وذلك بسبب احتواء الجبن على كمية كبيرة من اللاكتوز وذلك يسبب الكثير من المشاكل فى عملية الهضم ويسبب لهم بشعور غير مريح، وقد يسبب بعض اللانتفاخات والغازات والام المعدة.

الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم

يحذر الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم أن يتناولوا الجبن القريش؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الصوديوم.

مرضي الكوليسترول

الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول فى الدم يجب عدم تناول الجبن القريش؛ وذلك بسبب احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤدي إلى ارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم.

مرضي الكلى

يجب على هؤلاء عدم تناول الجبن القريش بسبب احتواء الجبن على نسبة عالية من الصوديوم الذي قد يؤدي إلى زيادة الاعراض.

بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الالبان

يوجد بعض الأشخاص لديهم حساسية من الالبان، لذلك لا ينصح يتناول الجبن القريش حتى لا يؤدي إلى ظهور الحساسيه مثل ظهور الحكه، والطفح الجلدي وصعوبة في التنفس.