طريقة عمل المايونيز في المنزل في أقل من 3 دقائق!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد المايونيز من أشهر الصلصات الغربية الفرنسية والإسبانية المنتشرة حول العالم وبالرغم من ذلك فإنه من المقبلات الأساسية في الطعام العربي حيث يقدم مع الأكلات المشوية أو المقلية التي توضع في السندوتشات الجاهزة مثل سندوتشات البرجر أو سندويتشات الفاهيتا.يحتوي على نكهة وبهارات خاصة تميزه عن غيره المقبلات الاخرى، ويحتوي أيضاً على سعرات حرارية عالية جداً ونسبة مرتفعة من الكوليسترول والبروتين لوجود في مكوناته صفار البيض ويحتوي أيضا على فيتامين H وعلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ‏يتميز المايونيز بنكهة الغنية وقوامه الانسيابي الناعم، وذلك هو السبب الرئيسي في استخدام على نطاق واسع ويمكن صنعه في المنزل ويكون ألذ بكثير من المايونيز الذي يتم شراؤه، تكون مدة صلاحيته من ثلاث أو أربع أيام بينما المايونيز الجاهز يكون صالحًا لمدة 6 شهور.

‏ مقادير عمل المايونيز

بيضة كبيرة الحجم.

نصف معلقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

كوب من الزيت قابل للزيادة حسب قوام الصوص.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

فص ثوم مفروم.

طريقة تحضير المايونيز

في البداية نقوم بوضع البيضة ذات الحجم الكبير في الخلاط الكهربائي، ونقوم بخفقها بسرعة عالية لمدة 5 دقائق. ثم نضيف الملح والخل وعصير الليمون ونكمل الخفق لمدة 5 دقائق أخرى. ونضع الثوم المفروم ونكمل استمرار الخفق. ‏نسكب الزيت فوق المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام كثيف وناعم كما هو مطلوب. ‏ يتم حفظ الخليط الكثيف في الثلاجة لحين نريد الاستخدام.

‏يجب أن لا تزيد مدة الاحتفاظ بصوص مايونيز عن خمس أيام، وذلك لضمان عدم فساده، كما‏ يمكن عمل صوص المايونيز بطرق أخرى مع عدم وجود في مكوناته البيض، ويستخدم عادة صوص المايونيز بدون بيض في السلطات ويكون أكثر حلاوة من المايونيز بالبيض.