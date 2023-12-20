عندك زيت المستعمل أعملي اكتر من 100صابونه بقوه الليمون أقوي تنظيف وتركيز وناعم علي الأيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكونات صابون المواعين
يمكنك صنع صابون المواعين الآن داخل منزلك خلال وقت قصير وبمكونات بسيطة كما يلي:
- كيلو زيت مستعمل.
- كيلو صودا كاوية.
- ١٠٠ جرام ليمون او برتقالي.
أدوات عمل صابون المواعين
و سنحتاج في تحضير الصابون كذلك بعض الأدوات التي تساعدنا في تحضيره وهي كما يلي:
- إناء كبير.
- مصفاة.
- قالب.
- خلاط كهربائي أو مضرب يدوي.
- ورق زبدة.
طريقة عمل صابون المواعين
بعد تجهيز كل ما سبق نبدأ في عمل صابون المواعين بكل سهولة من خلال القيام بما يلي:
- يتم تنظيف الزيت المستعمل مما به من شوائب أو بقايا طعام.
- يوضع الزيت المستعمل هذا داخل إناء كبير ويضاف إليه الصودا الكاوية.
- يتم تقليب الخليط بشكل جيد إلى تذوب الصودا الكاوية في الزيت تمامًا.
- في حالة رغبتك بإضافة نكهة البرتقال أو الليمون تستطيع إضافة قشر الليمون أو البرتقال للخليط.
- يوضع الخليط فوق نار هادئة ويتم تحريكه باستمرار إلى أن يغلي.
- يجب عليك الاستمرار بالتحريك لحوالي عشرين دقيقة إلى أن يصبح الخليط متماسكًا وكثيفًا.
- يتم بعدها رفع الخليط من فوق النار وسكبه داخل مصفاة حتى يتم تصفيته من أي شوائب.
- يتم صب الخليط بعد ذلك داخل قالب مبطن بورق زبدة.
- يترك الخليط بعدها حتى يبرد تمامًا ومن ثم يتم تقطيعه لقطع صغيرة.
- ويمكنك بعدها استعمال صابون المواعين بهذه الطريقة بنفس الطريقة التي تستخدم بها الصابون التجاري، فقط قم بوضع كمية صابون مناسبة بوعاء ومن ثم يضاف إليه الماء الدافئ ويتم الخلط بشكل جيد إلى أن يذوب الصابون بالكامل.