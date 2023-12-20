طريقة عمل الزبادى في المنزل مثل الجاهز بالظبط وفرحى أولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الزبادى من الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع أنحاء العالم ويتميز بمزاقة الشهي واللذيذ الذي يعشقو الأطفال والكبار وخاصةً في شهر رمضان المبارك على السحور ولذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضيره في المنزل لضمان النظافة وتوفير المال وبطريقة سهلة وبسيطة، ونظراً لأرتفاع الأسعار سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الزبادى في المنزل مثل الجاهز بالظبط.

مقادير عمل الزبادى

توجد بعض المقادير البسيطة المطلوب تحضيرها لعمل الزبادى في المنزل لضمان النظافة وتوفير المال وبطريقة سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-

الزبادى السادة

المقادير

لتر لبن.

٢ ملعقة كبيرة زبادى.

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة.

خطوات التحضير

في إناء على النار نغلى اللبن ويترك حتى يبرد أو نضعة في حمام ماء مثلج. نحضر بولة ونضيف الزبادى واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض ونضيفهم على اللبن ويقلب حتى يتجانس الخليط. نحضر بولات فخار أو بولات زجاج ونصب فيها الزبادى ويرص في صاج ونصب ماء مغلي في الصاج ونقوم بوضعة في مكان دافئ وكل ساعتين نغير علية الماء المغلي لمدة ٦ ساعات. ندخلة الثلاجة حتى يتماسك ويقدم بألف هناء وشفاء.

طريقة عمل زبادى الكراميل

المقادير

لتر لبن.

٢ ملعقة كبيرة زبادى.

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة.

مقادير عمل صوص الكراميل

كوب سكر.

٢ملعقة ماء.

نصف كوب لبن.

ملعقة كبيرة زبدة.

لعمل صوص الكراميل

في إناء نذوب السكر في الماء ويترك حتى نحصل على قوام كريمى ناعم وفاتح. ثم نضيف لبن وزبدة ونقلبهم مع بعض ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

لعمل زبادى الكراميل

في إناء على النار نغلى لبن ونضيف ٢ ملعقة كراميل ونقلبهم مع بعض ويترك حتى يبرد، أو نضعة في حمام ماء مثلج. نحضر بولة ونخلط زبادى ولبن بودرة ونقلبهم مع بعض ونضيفهم على اللبن يكون دافئ ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المكونات. ثم نحضر بولات زجاج ونضع ملعقة كراميل ونصب علية الزبادى ونرصة في صاج ونصب ماء مغلى في الصاج ونضعة في مكان دافئ وكل ساعتين نغير علية الماء المغلي لمدة ٦ ساعات.

ثم يدخل الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعتين على الأقل ويخرج ويقدم بألف هناء وشفاء على قلبك.