بسكويت القرفة الاقتصادي هش ولذيذ بأبسط المكونات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت القرفة الاقتصادي ، من المخبوزات سريعة التحضير يعد من المخبوزات الاقتصادية فهو يتم تحضيره بدون استخدام الحليب أو البيض، فهو بسكويت غير مكلف له نكهة شهية ومميزة، يقدم مع العديد من المشروبات يتم تحضيره بخطوات سهلة وسريعة لا تتطلب منا أي مجهود أو تعب كما يتم تشكيله بخطوات سهلة لا تحتاج إلي ماكينة أو حتي أكياس الحلواني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على خطوات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي

لتحضير البسكويت نحتاج إلى المكونات الآتية وهي كما يلي:-

3 كوب دقيق أبيض.

كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة قرفة. طريقة العمل خطوات عمل بسكويت القرفة الاقتصادي هي كما يلي:-

في وعاء عميق نضيف الزيت والسكر والفانيليا، ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر.

ثم ينخل الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف القرفة ونخلط المكونات الجافة جيدا.

نضيف خليط الدقيق والقرفة تدريجيا إلى خليط الزيت والسكر وتجمع المكونات باليد أو بالعجان الكهربائي لمدة 5 دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة يسهل تشكيلها.

تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك لمدة عشر دقائق، حتى ترتاح.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت

نأخذ جزء صغير من العجينة ثم يشكل على شكل كرة صغيرة، ثم نضغط عليها باليد قليلا حتى تصبح بسمك نصف سم، ثم يشكل الوجه بشوكة الطعام أو يشكل حسب الرغبة أو أي طريقة أخرى كفرد عجينة البسكويت وتقطيعها باستخدام قطاعات البسكويت، ثم يوضع البسكويت في صينية خبز مبطنة بورق زبدة، ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي العجين المتبقي.

يخبز البسكويت في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج، يفضل مراقبة الفرن أثناء خبز البسكويت لأن كل فرن يختلف عن الآخر، كما تختلف مدة تسوية البسكويت حسب حجم قطع البسكوت التي تم تشكيلها، يخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف هنا.