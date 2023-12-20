طريقة عمل كريم ميبو لتبيض البشرة والجسم كله وإزالة التجاعيد نهائيا من اول استخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم ميبو من بين أفضل الكريمات التي من الممكن أن تستخدم للتخلص من وجود البقع والتصبغات التي قد تتواجد على البشرة ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم المكونات المستخدمة لعمل ماسك كريم ميبو الطبيعي الذي يعمل على تفتيح الجلد حيث تعتبر تركيبته الطبيعية من بين أقوى التركيبات المستخدمة للتخلص من الكثير من عيوب البشرة مثل علامات الجفاف والشحوب، ومن خلال ما يأتي في هذا التقرير ستتعرفين على مقادير عمل الوصفة وكيف يمكن أن تستخدم تلك التركيبة من كريم ميبو مع بقية المكونات لعمل خليط تفتيح مضاعف يقضي على المناطق الداكنة من الجلد كما يعمل على تعزيز نضارة البشرة، وحمايتها من التعرض للبهتان والاسمرار المتكرر .

كريم ميبو لتبيض البشرة

من أقوى التركيبات المتاحة في الصيدليات لعلاج بعض المشكلات الجلدية مثل الالتهابات هو كريم ميبو حيث أنه يحتوي على مواد ملطفة للبشرة فضلًا عن الفيتامينات الموجودة في تركيبته والتي تعمل على تغذية وترطيب الجلد، ولذلك نتعرف من خلال المقال على كيفية استعماله لتفتيح البشرة بمنتهى الأمان ودون أن تتأثر البشرة بأي آثار أو أعرض جانبية كما أن التفتيح باستخدام تركيبته يكون مستمر وليس لفترة مؤقتة.

مكونات ماسك التفتيح بكريم ميبو

2 ملعقة من كريم ميبو.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

قطرات من فيتامين إي.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير ماسك التفتيح

يمكنك تحضري تركيبة ميبو كما يلي:

ضعي كمية كريم ميبو على حمام مائي ومن ثم قومي بإضافة الزبادي مع فيتامين إي وماء الورد واستمري في تحريك المكونات.

بعد خلط المكونات يمكنك أن تضيفي النشا ولكن بالتدريج حتى يتحول الخليط إلى وصفة كريم ناعمة وخالية من أي تكتلات.

بعد تطبيق الخليط على البشرة ربع ساعة يمكنك غسل الوجه بالماء والغسول الطبيعي.

تكرار وصفة يمكن أن يكون من مرة إلى مرتين كل أسبوع، ومن خلال الاستمرار في التطبيق ستجدي أن الوجه قد استعاد مظهره النضر وحيويته مرة أخرى، ويتخلص من البقع والعلامات الداكنة.

هناك وصفة أخرى عن طريق استخدام الليمون لتبيض البشرة حيث إنه مصدر جيد لفيتامين سي، والذي يساعد على تفتيح البشرة. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية البشرة من العدوى ثم اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل ثم ضعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الفاتر.