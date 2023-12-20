محلول سحري لتنظيف الفراخ والبط من الزفارة والروائح الكريهة في ثواني هتبقي فلة زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من ربات المنازل عن الطرق التي يتم بها تنظيف الفراخ واللحوم والتخلص من الزفارة من أول استخدام، حيث تكثر الزفارة في الفراخ بصورة كثيفة نتيجة تناولها العلف إلى جانب اللحوم أيضا، لذلك استطعنا أن نجد محلول سحري يساعد على تنظيف الفراخ واللحوم من أول استخدام لها وسوف نوضح لكم طريقة تحضير المحلول الخاص بتنظيف الفراخ واللحوم من أول استخدام من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة تنظيف الفراخ بواسطة المحلول السحري

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسحرية وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

معلقة من الملح

2 كوب من الخل.

خمس معالق من الليمون الكبيرة.

قشر ليمون.

5 معالق من الملح.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وهي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تختلط المواد جيدا.ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الفراخ ونقوم بوضعها في ذلك الخليط ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بتقليبها بشكل جيد حتى تختلط المواد جيدا.ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الفراخ ونقوم بوضعها في ذلك الخليط ونتركها لمدة 15 دقيقة. ثم بعد ذلك نخرجها من ذلك المحلول ونقوم بغسلها بواسطة الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بطهيها ونقوم بتكرار تلك الوصفة مع اللحوم أيضا ولكن يجب أن يتم ترك اللحوم لمدة 5 دقائق فقط .

ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء

ثم بعد ذلك أن أقوم بطهيها.

وصفة الدقيق لتنظيف اللحوم والفراخ

يمكن أن نقوم باستخدام الدقيق وتنظيف اللحوم والفراخ، وذلك عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.

نحضر الفراخ أو اللحوم التي نريد أن نقوم بتنظيفها.

ثم نقوم برش الدقيق عليها ثم نقوم بتدليكها بشكل جيد لمدة 5 دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى التخلص من جميع الزفارة والرائحة الكريهة الموجودة بها من أول استخدام للوصفة.

نصائح عند تنظيف اللحوم والفراخ

توجد بعض النصائح المهمة عن تنظيف اللحوم والفراخ وهي.