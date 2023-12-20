أفضل 7 وجبات صحية ولذيذة تحافظ على صحتك ووزنك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوجبات الصحية هي الوجبات التي تحتوي على توازن من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وتوفر الطاقة والمغذيات الأساسية للجسم؛ حيث تهدف الوجبات الصحية إلى الحفاظ على صحة الجسم والوزن المثالي، والتقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، حيث تشمل الوجبات الصحية مجموعة كبيرة من الأطعمة الطبيعية والمغذية مثل الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، البروتينات الصحية من مصادر مثل الدجاج والأسماك والألبان قليلة الدسم، والدهون الصحية من مصادر مثل الزيت الزيتون والأفوكادو.

وجبات صحية لذيذة

تعتبر الوجبات الصحية مفيدة للصحة العامة مثل تعزيز الجهاز المناعي، تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتساهم الوجبات الصحية في زيادة مستويات الطاقة وتحسين النشاط العقلي والبدني.

الفراخ بالثوم

احضري صدور الفراخ وانزعي منها الجلد، ثم ضعيها في طاسة مع ملعقة من زيت الزيتون وضعي صدور الفراخ وضعى عليها ثوم مفروم وزنجبيل وبعض الخضروات مثل الجزر والبسله، ويمكن إضافة القليل من صويا الصوص واتركيها على النار حتى تستوي بعد ذلك ضعيها فى طبق التقديم.

سلمون بالليمون والفلفل

ضعى سمك السلمون فى طاسة ثم ضعى عليه ملعقة من زيت الزيتون، واضيفي إليه الثوم واتركيهم على نار هادئه، بعد ذلك نضع طماطم مفرومة وكزبرة خضراء مفروم ونتركها على النار حتى تستوي.

سلطة الاندومى

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفيتناميه البسيطة، حيث تتميز هذه الوصفة بالاعشاب والخضروات الطازجه، حيث يتم تحضير هذه الوصفة عن طريق وضع خضروات متنوعة مثل الجزر والخس والخيار والريحان والكزبرة والفاصوليا والاندومى مع إضافة صلصة.

سمك السلمون مع صلصة التوت

نحضر سمك السلمون ونضعه في طاسه ونضع معه خل ثم نضيف اليه بعض انواع الخضروات مثل الفاصوليا ونتركها على نار هادئه حتى تستوي السلمون ونضع عليه صلصة التوت اللذيذشوربة الكرنب

احضري إناء وضعى به أوراق الكرنب الطازجه مع بعض قطع من اللفت والطماطم والخضار و أي خضروات أخري تفضليها واتركيها على النار حتى تستوي جميع المكونات جيداً.

وصفة الفلفل الحار الأبيض

يتم تحضير هذه الوصفة عن طريق وضع قطع من صدور الدجاج المخلية من الجلد على النار ونحمرها، بعد ذلك نضع عليها بصل محمر وفلفل أحمر وأصفر و أخضر وفلفل حار الهالبينو وثوم وبعض التوابل، ونضع بعض من الفاصوليا ثم نضع عليه مرق الدجاج ونتركهم على نار هادئه حتى تستوي بشكل جيد.سلطة فاهيتا الدجاج المشوي احضري شرائح من صدور الدجاج المتبله والخالية من الجلد، ثم ضعيها في طاسه مع القليل من زيت الزيتون واتركيها حتى تتحمر قليلا ثم ضعى عليها الخس والبصل وفلفل أحمر واتركيها حتى تستوي

سلطة فاهيتا الدجاج المشوي

احضري شرائح من صدور الدجاج المتبله والخالية من الجلد، ثم ضعيها في طاسه مع القليل من زيت الزيتون واتركيها حتى تتحمر قليلا ثم ضعى عليها الخس والبصل وفلفل أحمر واتركيها حتى تستوي