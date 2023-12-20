جمالك هيزيد ضعفين.. حطي الصابون على الخيار بتلك الطريقة وشاهدي ما سوف يحدث في دقائق معدودة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة حب الشباب والبقع الداكنة في البشرة هي أحد أبرز المشاكل التي تقلق العديد من السيدات، لذلك تلجأ للعديد من الوصفات الطبيعية المفيدة والتي تساعد في حل هذه المشكلة الشائعة، ومن أهم هذه الوصفات هي استخدام الخيار مع الصابون حيث تساهم في القضاء على البقع واثار حب الشباب بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وتنظيف البشرة بعمق أيضا، كما أنها تساعد في إخفاء العديد من العيوب التي تظهر على البشرة، وسوف نذكر الوصفة بالتفصيل فيما بعد.

ماسك الصابون والخيار

يقدم هذا الماسك فوائد عديدة للبشرة حيث أنه كنز حقيقي يمكن ان تقومي بعمله في المنزل ولن تحتاجي الى الذهاب لصالونات التجميل مرة اخرى، فان ذلك يكلفك المزيد من الأموال وفي بعض الاحيان لا تجدي النتيجة المطلوبة لذلك فإن هذه الوصفة مجربه ومضمونه ومكوناتها فعالة وصحية وامنه، لذلك نذكر لكم فيما يلي أهم مكوناتها:

كمية من الصابون المشور.

عدد 2 من الخيار.

عدد 4 معالق كبيرة من ماء الورد.

عدد 4 معالق كبيرة من زيت اللوز.

زيت عطري حوالي نقطتين.

طريقة التحضير

لكي تتمكني من تحضير وصفة الصابون والخيار، فإنه يجب اتباع الخطوات الآتية: