"هيشتغل معاك حتى لو النور قاطع" .. 4 طرق لتشغيل الإنترنت بدون كهرباء خلال دقائق .. النت هيبقى زي الطلقة معاك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتعرف تشغل النت بدون كهرباء حيث أنه في الفترة الحالية أصبحت معظم اعمالنا تعتمد على الإنترنت ولذلك اصبح في كل منزل من منازلنا جهاز راوتر خاص به ولكن تواجهنا مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل كبير ويتساءل الناس عن طرق يستطيعون بها تشغيل الانترنت لإنهاء أعمالهم وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طرق عديدة تمكنك من تشغيل الإنترنت عند انقطاع الكهرباء.

تشغيل الانترنت باستخدام جهاز الباور جاك و ال USB

تم اكتشافه بعض الطرق التي تساعد الناس في تشغيل الانترنت بدون كهرباء من خلال واحدة من الطرق التالية:

جهاز الباور جاك حيث أنه باستخدام هذه الطريقة يمكنك توفير الطاقة اللازمة لتشغيل جهاز الراوتر من خلال توصيل الجهاز بالراوتر وجعل جهده حوالي 12 فولتا ويجب عليك ان تقوم بالانتظار لمدة دقيقتين لضبط الجهد بين المقبس والراوتر وسوف تلاحظ بعدها ان الانترنت يعمل.

طريقة ال USB يقوم أصحاب الشركات والمصانع الكبيرة باستخدام هذه الطريقه لانها تساعدهم على تشغيل الانترنت لفترة طويلة تصل إلي ٨ ساعات بالإضافة إلى أن هذا الجهاز يشبه البطارية الخارجية ولذلك يقوم بتوفير الطاقة في الحالات الطارئة.

تشغيل الراوتر باستخدام بطارية احتياطية خارجية