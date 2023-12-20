مش هتصدقي اللي هيحصل.. ضعي الخيار على الفازلين وشاهدي المعجزة في خلال 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الفازلين مع الخيار واحدة من أجمل الوصفات التي تغذي البشرة وتعطيها قدر عالي من النضارة والجمال، حيث يحتوي الخيار على عناصر غذائية مهمة جدا للبشرة، أما الفازلين فهو من المرطبات القوية جدا التي تقضي على الجفاف وتساعد في الحصول على بشرة أكثر نعومة بعدة درجات، لذلك خلال مقالنا اليوم سوف نذكر لكم خطوات هذه الوصفة المميزة فتابعوا معنا المقال للنهاية.
وصفة الفازلين والخيار
تعتبر من الوصفات القوية التي تساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة، كما أنها فعالة جدا في تأخر ظهور التجاعيد، وإليكم أهم مكوناتها فيما يلي:
- ملعقة واحدة من الفازلين.
- عدد خيارة واحدة.
- ملعقة من ماء الورد كبيرة.
- ملعقة من زيت اللوز.
- عدد ملعقة كبيرة من النشا.
خطوات التحضير
يجب عليك اتباع خطوات التحضير التاليه لكي تحصلي على نتائج رائعة من الوصفة:
- يتم غسل الخيار جيدا ثم القيام ببشره.
- بعد ذلك يتم إضافة ماء الورد إلى الخيار و أيضا زيت اللوز مع التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة النشا إلى المكونات السابقة مع المزج جيدا.
- عند الحصول على قوام كريمي يكون هو القوام المناسب للاستخدام.
- اخيرا مع الاحتفاظ به لحين الاستخدام.
طريقة الاستخدام
خطوات وصفه الفازلين والخيار تكون على النحو التالي:
- أولا يجب تنظيف الوجه قبل استخدام الكريم.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة مع التدليك جيدا.
- القيام بتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، ثم غسله بالماء ويفضل أن يكون فاتر.
- ملحوظة هامة يجب أن يتم تجربة الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام، وذلك لتجنب أي نوع من الحساسية التي قد تصيب الجلد.