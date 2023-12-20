مش هتصدقي اللي هيحصل.. ضعي الخيار على الفازلين وشاهدي المعجزة في خلال 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الفازلين مع الخيار واحدة من أجمل الوصفات التي تغذي البشرة وتعطيها قدر عالي من النضارة والجمال، حيث يحتوي الخيار على عناصر غذائية مهمة جدا للبشرة، أما الفازلين فهو من المرطبات القوية جدا التي تقضي على الجفاف وتساعد في الحصول على بشرة أكثر نعومة بعدة درجات، لذلك خلال مقالنا اليوم سوف نذكر لكم خطوات هذه الوصفة المميزة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

وصفة الفازلين والخيار

تعتبر من الوصفات القوية التي تساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة، كما أنها فعالة جدا في تأخر ظهور التجاعيد، وإليكم أهم مكوناتها فيما يلي:

ملعقة واحدة من الفازلين.

عدد خيارة واحدة.

ملعقة من ماء الورد كبيرة.

ملعقة من زيت اللوز.

عدد ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير

يجب عليك اتباع خطوات التحضير التاليه لكي تحصلي على نتائج رائعة من الوصفة: