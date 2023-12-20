حققي حلمك بقى.. ضعي الفازلين مع زيت الزيتون على المنطقة دي قبل النوم وسوف تلاحظين الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الاهتمام بالبشرة هو واحد من أهم أولويات المرأة نظرا لأنها عنوان جمالها، لذلك يترجم هذا الاهتمام في استخدام المنتجات المفيد والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة وإظهار جمالها، ومن أجمل هذه الوصفات وصفة الفازلين مع زيت الزيتون نظرا لأن كل منهما يحتوي على مواد تساعد في تغذية البشرة والقضاء على العديد من المشاكل التي تظهر بها بالإضافة إلى دور الفازلين المميز في ترطيب البشرة وإعادة النعومة والحيوية لها، وخلال هذا المقال سوف نذكر لكم هذه الوصفة بالتفصيل.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تفيد البشرة فان زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة، وكذلك اضافه النشا وماء الورد يساعد على تغذيتها، لذلك فهي من الوصفات المثالية، التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على نتائج رائعه وإليكم أهم مكوناتها فيما يلي:

عدد 3 معالق من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اتبعي خطوات التحضير التالية للوصفة: