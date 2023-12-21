ثروة من عند العطار..بذور سحرية تغنيكي عن جميع مستحضرات التجميل لتحصلي على بشرة زجاجية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الماسكات الطبيعية الوسيلة الدائمة التي تعتمد عليها النساء للعناية ببشرتها وشعرها والحفاظ عليهم حيث إن معظم النساء يعتمدون بشكل أساسي على الوصفات الطبيعية أسبوعيا تحسينا لبشرتهم ودائما ما يحاول الكثير البحث عن أكثر النباتات أو البذور الصحية والمفيدة لوضعها في الوصفة المراد عملها ومن أهم البذور التي يمكن استخدامها هي وصفة بذور الشيا حيث إن أفضل الماسكات الخاصة بالبشرة يجب أن تحتوي على بذور الشيا لما لها من أهمية كبيرة جدا للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها وجمالها.
مكونات وصفة بذور الشيا للعناية بالبشرة
يمكننا عمل ماسك بذور الشيا الخاص بالبشرة عن طريق استخدام مكونات موجودة في كل منزل وآمنة لوضعها على البشرة وبكل سهولة ويسر والمكونات الخاصة بالوصفة كالتالي:
- عدد 2 ملعقة من بذور الشيا.
- عدد 1 ملعقة عصير ليمون.
- عدد 1 كوب ماء.
- عدد ربع كوب زيت جوز الهند.
طريقة عمل ماسك بذور الشيا
- نقوم بوضع بذور الشي في إناء به ماء لمدة 6 ساعات حتى يتم نقعها بشكل جيد.
- نقوم بطحن البذور بشكل جيد حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.
- نضع زيت جوز الهند والليمون على العجينة الموجودة لدينا.
- نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط قوي.
- نقوم بعدها بوضع الخليط الموجود لدينا على الوجه بعد غسله جيدا والتأكد من نظافته التامة.
- نقوم بترك الماسك على الوجه لمده لا تقل عن 15 دقيقة.
- نغسل الوجه جيدا بعد انتهاء المدة ونقوم بتكرارها مرتين أسبوعيا.
فوائد بذور الشي للبشرة
تعد بذور الشي من أهم النباتات الطبيعية التي يمكن وضعها على البشرة لما لها من أهمية كبيرة جدا حيث إنها تحتوي على مضادات الأكسدة وغنية جدا بالمعادن والفيتامينات اللازمة للبشرة والتي تحتاجها البشرة بشكل يومي فهي تعد من أكثر الأشياء الآمنة والمفيدة التي يمكننا وضعها على وجهنا دون الشعور بالقلق مما يجعلها تدخل في العديد من الوصفات التجميلية والكريمات التجميلية التي يتم صنعها.