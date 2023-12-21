ثروة من عند العطار..بذور سحرية تغنيكي عن جميع مستحضرات التجميل لتحصلي على بشرة زجاجية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الماسكات الطبيعية الوسيلة الدائمة التي تعتمد عليها النساء للعناية ببشرتها وشعرها والحفاظ عليهم حيث إن معظم النساء يعتمدون بشكل أساسي على الوصفات الطبيعية أسبوعيا تحسينا لبشرتهم ودائما ما يحاول الكثير البحث عن أكثر النباتات أو البذور الصحية والمفيدة لوضعها في الوصفة المراد عملها ومن أهم البذور التي يمكن استخدامها هي وصفة بذور الشيا حيث إن أفضل الماسكات الخاصة بالبشرة يجب أن تحتوي على بذور الشيا لما لها من أهمية كبيرة جدا للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها وجمالها.

مكونات وصفة بذور الشيا للعناية بالبشرة

يمكننا عمل ماسك بذور الشيا الخاص بالبشرة عن طريق استخدام مكونات موجودة في كل منزل وآمنة لوضعها على البشرة وبكل سهولة ويسر والمكونات الخاصة بالوصفة كالتالي:

عدد 2 ملعقة من بذور الشيا. عدد 1 ملعقة عصير ليمون. عدد 1 كوب ماء. عدد ربع كوب زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك بذور الشيا