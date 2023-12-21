أسهل وصفات لتنظيف السجاد من البقع شديدة الصعوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف السجاد يعتر أهم هام وضروري لكل ربة منزل ولاكن في نفس الوقت يعتبر عمل شاق للغاية لصعوبة حملة وتنظيفه، ولاكن أصبح الآن من خلال العديد من الوصفات المنزلية السهلة هذا الأمر بسيط للغاية والآن سوف نعرض مجموعة من الوصفات الطبيعية والسهلة.

طريقة الخل والماء

يعد الخل والماء مزيجًا شائعًا لتنظيف السجاد لأنه آمن وفعال في إزالة الأوساخ والبقع. لتحضير هذا الخليط ، امزج كوبًا من الخل الأبيض مع 2 كوبًا من الماء الدافئ في دلو. ثم ، استخدم قطعة قماش نظيفة أو فرشاة لتنظيف السجاد بالمحلول. اشطف السجاد بالماء النظيف بعد الانتهاء.

طريقة الصابون والخل

إذا كان السجاد الخاص بك يحتوي على بقع صعبة ، يمكنك إضافة القليل من الصابون إلى الخل والماء، امزج 1/4 كوب من الصابون السائل مع الخل والماء الدافئ، ثم ، استخدم قطعة قماش نظيفة أو فرشاة لتنظيف السجاد بالمحلول، اشطف السجاد بالماء النظيف بعد الانتهاء.

طريقة البيكربونات الصوديوم

طريقة الخل والماء

يعد الخل والماء مزيجًا شائعًا لتنظيف السجاد لأنه آمن وفعال في إزالة الأوساخ والبقع. لتحضير هذا الخليط ، امزج كوبًا من الخل الأبيض مع 2 كوبًا من الماء الدافئ في دلو. ثم ، استخدم قطعة قماش نظيفة أو فرشاة لتنظيف السجاد بالمحلول. اشطف السجاد بالماء النظيف بعد الانتهاء.

طريقة الصابون والخل

إذا كان السجاد الخاص بك يحتوي على بقع صعبة ، يمكنك إضافة القليل من الصابون إلى الخل والماء، امزج 1/4 كوب من الصابون السائل مع الخل والماء الدافئ، ثم ، استخدم قطعة قماش نظيفة أو فرشاة لتنظيف السجاد بالمحلول، اشطف السجاد بالماء النظيف بعد الانتهاء.

طريقة البيكربونات الصوديوم

إذا كان السجاد الخاص بك يحتوي على بقع دهنية ، يمكنك استخدام البيكربونات الصوديوم للمساعدة في امتصاص الزيت. رشي البيكربونات الصوديوم على البقعة واتركيها لمدة ساعة أو أكثر. ثم ، استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالة البيكربونات الصوديوم. يمكنك بعد ذلك تنظيف السجاد بالماء والصابون أو الخل والماء.

طريقة صودا الخبز والخل

إذا كان السجاد الخاص بك يحتوي على رائحة كريهة ، يمكنك استخدام صودا الخبز والخل للمساعدة في إزالتها.

امزج 1/2 كوب من صودا الخبز مع 1/4 كوب من الخل الأبيض.

ثم ، رشي المزيج على السجاد واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطف السجاد بالماء النظيف بعد الانتهاء.

طريقة تنظيف السجاد بالبخار

إذا كان لديك آلة تنظيف السجاد بالبخار ، فيمكنك استخدامها لتنظيف السجاد الخاص بك بفعالية. استخدم الماء الساخن والبخار لإزالة الأوساخ والبقع من السجاد.

نصائح لتنظيف السجاد