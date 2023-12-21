حضري كيكة موس الشوكولاتة ناعمة حرير بدون بيض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة موس الشكولاتة هي واحدة من أشهى الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وهي تتميز بمذاقها الغني والرائع، وعادة ما تصنع كيكة موس الشكولاتة باستخدام البيض والجيلتين، ولكن هناك طريقة لصنعها بدون هذه المكونات، مما يجعلها مناسبة لمرضى الحساسية أو الذين يتبعون نظام غذائي نباتي.

مقادير كيكة موس الشوكولاتة

150 جرام دقيق متعدد الاستخدامات.

215 جرام سكر عادي.

45 جرام بودرة الكاكاو الخام بدون سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكاربوناتو.

112 جرام من الماء بين الدافئ والساخن.

75 جرام من اللبن الرائب أو الحليب المضاف اليه خل.

60 جرام زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات التزيين

كريمة خفق.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير كيكة موس الشوكولاتة

حضري الفرن بالتسخين على درجة حرارة وسط. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والكاكاو والملح والبيكنج بودر والبيكربونات. نخلط في وعاء اخر الماء واللبن الرائب والزيت والزبادي والبيض والفانيليا. بعدها نضيف خليط السائل إلى خليط الجاف، واخفقي حتى تمتزج المكونات جيدا. ثم صبي الخليط في قالب كيك مقاس 20 سم، واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج الكيك. بعدها اتركي الكيك يبرد قبل تحضير موس الشوكولاتة.

مكونات موس الشوكولاتة

2 كوب كريمة خفق.

كوب ونصف حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

طريقة تحضير موس الشوكولاتة