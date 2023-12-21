ناس مش تعبانه فى الفلوس سيدة تكشف معاناتها بعد الزواج من «مليونير» مضطرة لإرتداء «الألماس» وقضاء ساعات لنعومة الأظافر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت ربة منزل عن المتطلبات السبعة المرهقة على حد وصفها للزواج من «مليونير»، وذلك عبر تطبيق «التيك توك».وأعاد مستخدمي التطبيق نشر فيديوهات لسيدة مقيمة في دبي، ومتزوجة من أحد الرجال الأثرياء وهي تشتكي من وضعها، وأن الواقع في حياتها إنها تعمل في وظيفة بدوام كامل على عكس ما كانت تتوقعه بعد زواجها من هذا المليونير.

وفي شكواها رصدت السيدة كيف تعيش تحت ضغط كبير لكي تظهر بمظهر رائع في جميع الأوقات، بجانب أنه يتوجب عليها ارتداء أحذية مؤلمة أغلب الوقت، على الرغم إنها مصنوعة من الألماس.ليس هذا فحسب، بل قامت السيدة بتصوير نفسها وهي ترتدي فستانًا مذهلًا، وكشفت عن الضغط الهائل الذي تتعرض له لتبدو رائعة في جميع الأوقات، قائلة: «ابحث دائمًا لكي أكون 10/10 لكل دعوة للحدث»، وزعمت أنه نتيجة لكونك زوجة مليونير، عليك «أن تكوني جائعة دائمًا لتناول الطعام الحاصل على نجمة ميشلان أحد أهم النجمات في عالم الطهي حول العالم»، ليس هذا فقط، بل كشفت عن معاناة أخرى وهي كونها زوجة مليونير، يجب عليها أن تكون على استعداد دائم من أجل السفر في أي وقت.

اختفلت التعليقات على حياة هذه السيده ما بين نساء يعلنون إنهم سيحبون هذا الوضع، وما بين انتقادات لها ولما قامت بتصويره.