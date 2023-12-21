"هتخرب بيتك بنفسك".. شركة الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الجهاز يسبب زيادة فاتورة الكهرباء ل ٧٠٠ جنيه .. هتندم ندم عمرك انك مشغله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شركة الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الجهاز يسبب زيادة فاتورة الكهرباء ل ٧٠٠ جنيه .. هتندم ندم عمرك انك مشغله، لا يمكن العيش بدون الكهرباء فأصبح الاعتماد عليها كليا في المنزل والعمل والشوارع ولا نستطيع الإستغناء عنها، ويعاني بعض الناس من ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء ومع ذلك لا يفرطون في الإستخدام ولهذا حذرت الحكومة من وجود بعض الأشياء في المنزل واستعمالها يرفع من قيمة الفاتورة، ونوضح لكم خلال سطور المقال الأجهزة التي تزيد من قراءة عداد الكهرباء.

ما هي الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء؟

توجد عدد من الأجهزة المنزلية التي تعمل على مدار اليوم وتساهم في رفع قيمة الفاتورة والتي حذرت منها الشركة القابضة للكهرباء، ولعل أهم هذه الأجهزة هي الفريزر او الديب فريزر الذي يسحب الكهرباء بكثرة وأيضا المكواة والسخان الكهربائي وأجهزة التكييف وتعمل على رفع الفاتورة، وبالحديث عن فاتورة الكهرباء فإن الشركة القابضة للكهرباء قد مدت فترة تخفيف الأحمال لتصبح ساعتين بدلا من ساعة واحدة بقرار من رئاسة الوزراء، وأكدت على أن دخول فصل الشتاء ليس له علاقة بقرار تخفيف الأحمال ولا يوجد موعد محدد لوقفها، ويرجع هذا إلى ارتفاع أسعار المازوت والوقود التي تزود المحطات بالطاقة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء؟

يعاني أغلب المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء لذلك وضحت الشركة القابضة للكهرباء حلول لترشيد الاستهلاك كما يلي: