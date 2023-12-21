طريقة عمل كريم البقدونس دهنه منه تصلح تجاعيد السنين وتفتح البشرة عشر درجات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم البقدونس روعة في إزالة التجاعيد وتبييض البشرة، فهو من أفضل الكريمات الطبيعية التي ننصح باستخدامها في فصل الشتاء، على أنه يحتوي على بعض السوائل التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يساعد على منح البشرة النضارة والنعومة ويقلل من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة مشرقة وجميلة طول الوقت، وهو رائع في تفتيح البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن أثار الحبوب وأشعة الشمس، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج على طريقة عمل كريم البقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل كريم البقدونس السحري
يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من مغلي البقدونس.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل كريم البقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء صغير ونضع به مغلي البقدونس والنشا ونقلبهم مع بعض باستمرار حتى تذوب المكونات تماماً.
- نضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، ثم نقوم برفع الوعاء من على البخار ويترك حتى يبرد.
- نضيف باقي المكونات للخليط ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي ناعم، نضع الخليط في علبة نظيف ويترك داخل الثلاجة حتى يتماسك.
طريقة استخدام كريم البقدونس على البشرة
نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ودهنه بماء الورد، ثم نقوم بتوزيع الكريم عليه ويترك لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، يفضل استخدام الكريم قبل النوم مباشرة حتى نحصل على أفضل النتائج ولا نعرض البشرة للأشعة الشمس الضارة، يجب استخدام الكريم على البشرة كل يوم بشكل منتظم حتى تتخلصي من الاسمرار والتجاعيد للأبد.