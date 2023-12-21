طريقة عمل كريم البقدونس دهنه منه تصلح تجاعيد السنين وتفتح البشرة عشر درجات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم البقدونس روعة في إزالة التجاعيد وتبييض البشرة، فهو من أفضل الكريمات الطبيعية التي ننصح باستخدامها في فصل الشتاء، على أنه يحتوي على بعض السوائل التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يساعد على منح البشرة النضارة والنعومة ويقلل من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة مشرقة وجميلة طول الوقت، وهو رائع في تفتيح البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن أثار الحبوب وأشعة الشمس، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج على طريقة عمل كريم البقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم البقدونس السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-