الموز بديل البوتكس يخلصك من التجاعيد ويجعل بشرتك بيضاء كالحليب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حبة واحدة من الموز سوف تغنيك عن حقن البوتكس نهائياً، لاحتوائها بعض العناصر الهامة المفيدة لصحة البشرة لها دور فعال في إنتاج مادة الكولاجين الطبيعية التي تساعد على إزالة التجاعيد، ويحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها، ويعد الموز خيارا جيد لتبييض البشرة وتوحيد لونها والحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج، على طريقة عمل ماسك الموز لترطيب البشرة بخطوات سهلة بالمنزل.

طريقة عمل ماسك الموز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على تحضير ماسك طبيعي يمنح البشرة النضارة في أسرع وقت وهي كما يلي:-