سر جمال الشعر الهندي .. خلطة الزيوت السبعة الهندية الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتمتع الهنود بشعر طويل وكثيف، ويعود ذلك إلى حرصهم على استخدام الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، ومن أشهر خلطات الزيوت الهندية خلطة الزيوت السبعة، والتي تتكون من مجموعة من الزيوت الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر.

مكونات خلطة الزيوت السبعة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر

زيت جوز الهند

زيت الزيتون

زيت الخروع

زيت اللوز الحلو

زيت إكليل الجبل

زيت الروزماري فوائد خلطة الزيوت السبعة الهندية

تطويل الشعر وتكثيفه

علاج تساقط الشعر

منع تقصف الشعر

ترطيب الشعر وتغذيته

تنعيم الشعر وجعله أكثر سهولة في التصفيف

طريقة استخدام خلطة الزيوت السبعة الهندية

تستخدم خلطة الزيوت السبعة الهندية على الشعر الجاف، وذلك عن طريق تسخين الزيوت قليلًا حتى تصبح دافئة، ثم تدليك فروة الرأس والشعر بها لمدة 10 دقائق، بعد ذلك، يترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

يفضل استخدام خلطة الزيوت السبعة الهندية مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج

تعتبر خلطة الزيوت السبعة الهندية من أفضل الطرق الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج التساقط والهيشان، إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر صحي وطويل وكثيف، فيمكنكِ تجربة هذه الخلطة الفعالة.

فوائد خلطة الزيوت السبعة الهندية