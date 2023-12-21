طعمها روعه حضريها لضيوفك حلويات السنه الجديدة في 10 دقائق وسهلة التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الحلويات التي يمكن إعدادها بدون فرن في وقت قليل جدا، وهذه الحلويات غير مكلفة على الإطلاق، وهي مناسبة لجميع السيدات التي لا يوجد لديها وقت في إعداد الحلويات التي تحتاج إلى وقت طويل، لهذا نقدم لكم طريقة عمل عده حلويات سهلة وبسيطة ولا تحتاج في تحضيرها إلى فرن أو مكونات كثيرة كما تتميز بطعمها اللذيذ وسوف تحبها أسرتك، إليكم التفاصيل.

حلويات كرات التمر

كرات التمر هي من الحلويات الباردة التي لا تحتاج في تحضيرها إلى فرن ولا وقت وجهد كثير، كما أنها مفيدة ومغذية وخاصة للأطفال، حيث يمكن إعدادها للأطفال الذين لا يريدون تناول التمر على حاله، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ومعظ هذه المكونات متوفرة في المنزل وهذه المكونات كالآتي:-

اثنين كوب من التمر المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملعقة كبيرة من الكاكاو.

للزينة

ملعقتين من جوز الهند المبشور.

فستق أو مكسرات مفرومة أو مكسرة على حسب الرغبة.

شوكولاته داكنة أو شوكولاته بيضاء.

طريقة تحضير حلويات كرات التمر

نقوم أولا بوضع التمر المفروم والكاكاو والفانيليا في محضر الطعام و تفرم جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

ثم نقوم بتشكيل هذا الخليط إلى كرات متساوية الحجم.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشوكولاته البيضاء أو الشوكولاته الداكنة على حمام بخار حتى تسيح وتصبح سائله.

ثم نغمس هذه الكرات داخل الشوكولاته.

وبعد ذلك نخرجها ونزينها بجوز الهند المبشور والمكسرات ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم ترص في طبق التقديم وبهذا تكون جاهزة على التناول.

المهلبية بالفواكه

المهلبية من الحلويات المشهورة منذ القدم، ولكن يتم صنعها الآن بطرق مختلفة تغير من شكلها وطعمها أيضا، ومكوناتها هي كالتالي:-

كيلو من اللبن.

سكر على حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء البارد.

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

فواكه حسب الرغبة ويمكن تقطيع موز أو فراولة أو خوخ.

طريقه التحضير

نقوم أولا برفع اللبن على النار ونضع به السكر مع التقليب حتى يذوب السكر تماما.

ثم نقوم بتقليب النشا في الماء البارد ونضع النشا على اللبن عند وصوله لدرجة الغليان.

ثم نقوم بالتقليب السريع حتى نحصل على قوام متماسك.

نرفع المهلبية من على النار ونسكبها في كاسات ونتركها حتى تهدأ قليلا ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى تبرد تماما.

ثم نزينها بتقطيع الفواكه عليها وتقدم باردة.

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