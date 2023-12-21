هتخسي بسرعة أقوي مشروب عجيب لنزول الكرش والجناب ودهون الجسم بدون رجيم جسمك هيتحول لماكينة حرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحلم الكثير بالتخلص من منطقة الكرش والأرداف والجناب بشكل سريع، وذلك لأن زيادة الوزن وتكون الدهون في تلك المناطق يعتبر من بين المشاكل التي تواجه الكثير وبالأخص السيدات، حيث إن زيادة الوزن في تلك المناطق تسبب الحرج للمرأة، وتجعلها غير قادرة على ارتداء كل ما ترغب به من ملابس، ويمكن التغلب على تلك المشكلة من خلال بعض المشروبات السحرية، ومن بينها هذا المشروب الذي أتينا به من خلال هذا المقال.

أقوى مشروب للتخلص من الكرش والجناب

هناك الكثير من المشروبات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، والدهون المتراكمة في الجسم، وبالأخص في منطقة البطن والأرداف، ومن بينها هذا المشروب السحري، والذي يكون عبارة عن خليط ما بين مجموعة من المكونات الفعالة في تخفيف الوزن وإذابة الدهون، وإليكم مكونات المشروب بالتفصيل، وطريقة تحضيره:

مكونات مشروب التخسيس

ملعقة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة الحجم من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة الحجم من الشمر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير مشروب التخسيس

يتم إحضار كمية الماء وتوضع في وعاء على النار، ويتم إضافة إليها الأعشاب السابق ذكرها.

بعد ذلك تترك المكونات على النار، وذلك حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

من الأفضل أن يتم ترك المكونات حتى تغلي مدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد ذلك يتم إحضار المكونات ويتم تصفيتها جيدًا، ويتم وضعها في الكوب.

طريقة استعمال مشروب إذابة دهون الجسم

بعد أن يتم إعداد المشروب يتم تناوله بشكل يومي قبل التوجه إلى النوم.

كما يفضل أيضًا أن يتم استعمال هذا المشروب بمعدل مرة أخرى في الصباح.

أي يتم تناول مشروب تفتيت الدهون مرتين في اليوم.

يتم اتباع تلك الطريقة لمدة لا تقل عن شهر كامل، وسوف يتم ملاحظة النتيجة

من الأفضل أن يتم استعمال المشروب لمدة ثلاثة شهور كاملة أو لحين الوصول إلى الوزن المرغوب به.

نصائح لتخسيس الكرش