"الحلوى التي تذوب في الفم" طريقة عمل بسبوسة بالقشطة بمكونات سهلة وخطوات بسيطة زي المحلات وهتسعدي بيها عيلتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البسبوسة بالقشطة من أشهر الحلويات العربية، وهي تتميز بمذاقها الحلو اللذيذ وقوامها الهش الطري وتتكون البسبوسة من السميد والسكر والزبدة والقشطة ويمكن إضافة جوز الهند أو الفستق الحلبي إليها، وتعد البسبوسة بالقشطة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت ويمكن إعدادها بطرق مختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

المقادير:

كوب ونصف سميد ناعم

نصف كوب جوز هند

كوب لبن زبادي

علبة قشطة

كوب إلا ربع زيت نباتي

ظرفين بيكنج باودر

كوب إلا ربع سكر

بيضة بحرارة المطبخ

3 أكواب حليب سائل

نصف كوب نشا

ربع كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء زهر أو فانيلا

علبة قشطة

4 مكعبات جبنة كيري

كوب ونصف سكر

كوب ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع السميد والجوز هند واللبن الزبادي والقشطة والزيت النباتي والبيكنج باودر والسكر والبيضة. نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. ندهن صينية فرن بالزبدة أو الزيت ثم نفرد العجينة فيها. ندخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج وجه البسبوسة. نترك البسبوسة تبرد تماما.

طريقة عمل القشطة:

في قدر على نار متوسطة نضع الحليب والنشا والسكر وماء الزهر أو الفانيليا. نحرك المكونات باستمرار حتى يثخن القوام. نرفع القدر عن النار ثم نضيف القشطة والجبن الكيري. نحرك المكونات حتى تمتزج جيدا.

طريقة عمل الشربات:

في قدر على نار متوسطة نضع السكر والماء وعصير الليمون. نحرك المكونات باستمرار حتى يذوب السكر. نرفع القدر عن النار ثم نتركه يبرد.

التزيين:

نقطع البسبوسة إلى مربعات أو شرائح. نسقي البسبوسة بالشربات البارد. نضع القشطة على وجه البسبوسة. نزين البسبوسة بالجوز الهند أو الفستق الحلبي حسب الرغبة.

نصائح جيدة لنجاح تحضير البسبوسة بالقشطة