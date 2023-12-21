طريقة عمل بسكويت التمر في الخلاط بدون زبدة أو سمنة.. مش هتشتري من بره تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت التمر هو نوع من المخبوزات التي تحتوي على حشوة من التمر، يتميز بسكويت التمر بطعمه اللذيذ وقوامه الهش والمقرمش، كما أنه يعتبر من الوجبات الخفيفة والمغذية التي يمكن تقديمها في أي وقت من اليوم، فإذا كنت تريد تحضير بسكويت التمر بطريقة اقتصادية وسهلة وبدون استخدام الزبدة أو السمنة تابع معنا هذا المقال على موقع دوت الخليج
طريقة عمل بسكويت التمر
المكونات:
- ييضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- نصف كيلو من التمر العجوة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
خطوات تحضير بسكويت التمر
- نضع في الخلاط الكهربائي البيض والسكر ثم نضيف الفانيليا السائلة، ثم نخفق المكونات حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.
- ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق لمدة دقيقتين، حتى يصبح الخليط فاتح وهش.
- في وعاء آخر نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم نضيف النشا والحليب البودر.
- نقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم نسكب الخليط السائل الذي تم تجهيزه داخل الخلاط على المكونات الجافة.
- نقلب المكونات باليد دون العجن، حتى تتشكل لدينا عجينة سهلة التشكيل وناعمة.
- إذا كانت العجينة جافة وقاسية نضيف إليها ملعقة من الحليب السائل ونجمع العجينة باليد حتى تصبح ناعمة.
- نتركها ترتاح لمدة حوالي عشر دقائق مع مراعاة تغطيتها.
- نضع في وعاء التمر ثم نضيف إليه الزيت والحبهان والقرفة ثم نعجن المكونات جيدا باليد، حتى يصبح الخليط ناعم وسهل التشكيل.
- ثم نشكل خليط العجوة إلى أصابع طويلة، ثم يترك جانبا، ثم نبدأ بتشكيل العجينة.
- نأخذ جزء من العجينة ثم يشكل على شكل مستطيل بنفس طول أصابع العجوة، ثم نتخلص من أطراف العجينة الزائدة.
- ثم نضع إصبع العجوة على العجينة في المنتصف، ثم نضغط عليه قليلا باليد، ثم نغلق طرفي العجينة على الحشوة جيدا.
- ثم نقطع العجينة إلى قطع أو مكعبات صغيرة حسب الحجم الذي نريده.
- توضع قطع العجين داخل صينية فرن مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ثم يخبز في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وعندما يأخذ اللون الذهبي يصبح جاهز للتقديم.