انسى آلام المعدة المتكررة.. طرق منزلية لعلاج القولون العصبي وتحجر الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القولون واحدًا من اجزاء الجسم الذى يتميز بالأهمية من جهاز الهضم حيث يعمل على استخراج المياه والأملاح من الفضلات قبل تخزينها في القولون لإخراجها من الجسم ونتيجة لذلك قد يتراكم في القولون بعض المواد الزائدة والسموم مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الإمساك، ويحدث هذا نتيجة لتناول الطعام غير الصحي، وقلة شرب الماء، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام ومن أجل الحفاظ على صحة القولون والتخلص من هذه التراكمات سوف نتحدث فى هذه المقالة عن الطرق الفعالة للحفاظ على القلولون تابعونا.
طرق منزلية للمحافظة على القولون
- يجب تناول الألياف مثل الخضراوات والفواكه والأطعمة المغذية حيث تعتبر الألياف واحدة من أهم المكونات التي تقوم بتعزيز عملية الهضم مما يساعد القولون على اداء مهمته
- إن شرب الماء بكثرة يساعد القولون فتناول كمية كافية من الماء يوميًا يساعد في تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج.
- يجب ممارسة الرياضة فهى تقوم بالحفاظ على النشاط البدني والذى بدوره يقوم بتعزيز و تحفيز حركة القولون ويقلل من مشكلات الإمساك.
- يفضل تجنب الإفراط في استخدام الملينات فينصح باستخدم الملينات فقط بعد استشارة الطبيب، وعد تناولها بكثرة دون الطبيب.
- ينصح بتجنب التوتر والضغوط النفسية فهى تؤدى إلى الإجهاد والتوتر يمكن أن يؤثران سلبًا على صحة القولون. استخدم تقنيات التأمل أو اليوغا للمساعدة في التخلص من التوتر.
- يجب منع التدخين حيث لدى التدخين تأثير سلبي كبير على صحة القولون وصحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة او مميتة.
نصائح أخرى للمحافظة على صحة القولون
- بالتأكيد فى المقام الأول يفضل زيارة الطبيب بانتظام لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل منتظم للقولون، مثل فحص القولون المستقيمي، يمكن أن يكشف عن أي مشكلات محتملة في وقت مبكر.
- يجب تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية فهذه الأطعمة يمكن أن تسبب تهيجًا للقولون وتزيد من مشاكله للجسم.
- تجنب تناول الكحول بكميات كبيرة فهى بجانب خطورتها للعقل فالكحول يمكن أن يسبب تهيجًا للقولون لدى البعض.
- التقليل من استهلاك السكريات المكرر لتجنب المشروبات الغازية والحلويات الزائدة يمكن أن يساعد في تحسين صحة القولون.