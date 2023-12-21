انسى آلام المعدة المتكررة.. طرق منزلية لعلاج القولون العصبي وتحجر الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القولون واحدًا من اجزاء الجسم الذى يتميز بالأهمية من جهاز الهضم حيث يعمل على استخراج المياه والأملاح من الفضلات قبل تخزينها في القولون لإخراجها من الجسم ونتيجة لذلك قد يتراكم في القولون بعض المواد الزائدة والسموم مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الإمساك، ويحدث هذا نتيجة لتناول الطعام غير الصحي، وقلة شرب الماء، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام ومن أجل الحفاظ على صحة القولون والتخلص من هذه التراكمات سوف نتحدث فى هذه المقالة عن الطرق الفعالة للحفاظ على القلولون تابعونا.

طرق منزلية للمحافظة على القولون