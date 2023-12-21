بدون حليب .. طريقة عمل صوص الشوكولاته الأقتصادي في المنزل بقوام مثالي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحضير صوص الشوكولاته في المنزل يعتبر من أكثر الأمور الموفرة التي تقوم بها ربة الأسرة، خاصة وأنه يمكن أن يتم الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه لعدة أيام، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تحضير الحلويات والكيك، وسوف نعرض لكم وصفة لتحضير صوص الشوكولاته الأقتصادي في المنزل.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته الأقتصادي في المنزل

يمكن تحضير صوص الشوكولاته في المنزل بقوام مثالي والحصول على أفضل نتيجة بأقل تكلفة، والمميز أنه يمكن أن يتم تحضير هذه الوصفة في أسرع وقت وذلك وفقًا للآتي:

1/2 كوب كاكاو خام.

1 كوب سكر.

2 كوب ماء بارد.

1 ملعقة فانيليا كبيرة.

رشة ملح.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الأقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في تحضير صوص الشوكولاته، حيث أنه يتم بها استخدام مكونات بسيطة ولا يتم استخدام حليب وبالتالي فإنها تعتبر وصفة جيدة وموفرة في نفس الوقت، ويتم تحضيرها وفقًا للخطوات الآتية:

قومي بإضافة كلًا من السكر والكاكو في إناء وقومي بوضعه على نار متوسطة.

قلبي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تذوب الكتل.

بعدها قومي بإضافة الماء والملح مع التقليب لمدة نصف دقيقة.

أخيرًا قومي بإضافة الفانيليا وقلبي المكونات معًا.

سوف تلاحظين الحصول على صوص شوكولاته ثقيل ومثل الجاهز.

أتركيه حتى يبرد ومن ثم يمكنك الاحتفاظ به في علبة زجاجية محكمة الغلق.

يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه في تزيين الحلويات المختلفة.

إن تحضير صوص الشوكولاته في المنزل يعتبر وسيلة لتوفير الكثير، خاصة وأنه من أكثر أنواع الصوصات التي يتم استخدامها في تزيين الحلويات والكيك، خاصة عند إتباع هذه الوصفة سوف تحصلين على نتيجة جيدة وبأقل تكلفة في نفس الوقت.